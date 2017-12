Tamponamento sull' A1 | un morto e 2 feriti

Maltempo - maxi Tamponamento sulla A12 con 20 feriti - : Una violenta grandinata sull'autostrada in provincia di La Spezia ha coinvolto stamattina circa una decina di veicoli

Grandinata sulla A12 in Liguria - 20 feriti in un maxiTamponamento : Un'improvvisa Grandinata sull'autostrada A12 tra Deiva Marina e Carrodano, in Liguria, ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto una decina di auto causando il ferimento di una ventina di ...

MaxiTamponamento a catena sulla A12 : 20 auto coinvolte dopo la grandinata : Un tamponamento a catena, causato probabilmente dal manto stradale reso viscido da un'improvvisa grandinata, ha coinvolto stamani una decina di auto sull' autostrada A12 tra Deiva Marina e...

Incidenti : Padova - Tamponamento a catena sulla Sr 11 - due feriti : Padova, 5 dic. (AdnKronos) - Alle ore 9.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 11 in via Roma a Veggiano per un tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti e due autovetture: due i feriti. La squadra pompieri di Padova hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un uomo rimasto inc

Morte 2 persone in un Tamponamento sulla A11 : Roma, 21 nov. (askanews) Autostrade per l'Italia comunica che alle 23:20 circa di ieri sera sull'autostrada A11 Firenze-Pisa Nord nel tratto compreso tra Capannori e Lucca Est in direzione di Pisa è ...

Maxi Tamponamento tra tir sull'A4 : un morto : Un morto e tre feriti. E' il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 17 sull' A4 tra i caselli di Portogruaro e San Stino di Livenza, dove si è verificato un tamponamento tra quattro camion . ...

Maxi Tamponamento tra tir sull'A4 : un morto : Roma, 15 nov. (AdnKronos) - Un morto e tre feriti. E' il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 17 sull'A4 tra i caselli di Portogruaro e San Stino di Livenza, dove si è verificato un tamponamento tra quattro camion. Nel sinistro un autista è morto e tre sono rimasti feriti. Le squadre dei v

Tamponamento sull'A11 : muore automobilista : Roma, 29 set. (AdnKronos) - Autostrade per l'Italia comunica che intorno alle ore 07.30 è avvenuto un incidente sulla A11 Firenze - Pisa, nel tratto compreso tra Sesto Fiorentino e Firenze Nord in direzione di Pisa, all'altezza del km 3,5, che ha visto il coinvolgimento di un'autovettura e un furgon

Roma - maxiTamponamento sulla A24 : 10 auto coinvolte. Tredici feriti - 3 gravi : tra loro anche un neonato : maxitamponamento sulla A24, all’altezza dello svincolo di Castel Madama (Roma). Dieci i veicoli coinvolti. Le persone che sono rimaste ferite sono 13, di cui tre in gravi condizioni. Tra loro c’è anche un neonato. I feriti sono stati trasportati in ospedale con un’eliambulanza in codice rosso. L’autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. L'articolo Roma, maxitamponamento sulla A24: 10 auto coinvolte. Tredici feriti, 3 gravi: ...

Incidente sulla A24 a Roma : 13 feriti e 11 auto coinvolte in un maxi Tamponamento a Castel Madama : Tre delle persone che e erano a bordo delle vetture sono gravi: c’è anche un neonato trasferito in ospedale in eliambulanza. Il tir piombato sulla colonna di mezzi incolonnati per un cantiere che restringe la carreggiata

Tamponamento sull'A1 - muore una donna. Grave il marito : Ha perso la vita in un incidente stradale, lungo l'Autostrada del Sole nei pressi dell'area di servizio di Giove, all'altezza del chilometro 481 in direzione Nord, verso Attigliano una donna - classe ...