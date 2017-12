Taekwondo | Calendario 2018 | tutte le date e gli eventi da seguire Il programma completo

Taekwondo - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Il programma completo : Un’annata ricca di eventi per una disciplina che si accinge ad affrontare il percorso di avvicinamento verso Tokyo 2020. Gli Europei di Kazan tra il 10 e il 13 maggio saranno l’appuntamento di maggior prestigio a livello continentale nel 2018 del Taekwondo, che per l’Italia si preannuncia storico. Tra l’1 e il 3 giugno, infatti, il World Grand Prix farà tappa a Roma per la prima volta, un evento che avrà la funzione di ...

Taekwondo - Europei 2017 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Si è appena concluso il torneo di Abidjan valido per le Finali del World Taekwondo Grand Prix 2017, torneo di classi G-8 in cui hanno prevalso i migliori nel ranking di ogni categoria olimpica: da giovedì 7 a venerdì 9 è già il momento di tornare in pedana per gli atleti, dal momento che a Sofia si terranno gli Europei Senior per le categorie olimpiche. Si tratta di un torneo di classe G-1 a cui parteciperanno gli atleti divisi secondo la ...

Taekwondo - Grand Prix Final Abidjan 2017 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sabato 2 e domenica 3 dicembre a Abidjan, capitale della Costa D’Avorio, si disputeranno le Finali dei Grand Prix 2017 organizzati dalla World Taekwondo. Si tratta del torneo più importante dell’anno, dal momento che trattandosi delle Finali vengono assegnati il doppio dei punti rispetto a un torneo di categoria G-4. Normalmente, infatti, i Grand Prix della World Taekwondo sono già i più importanti, perché attribuiscono ben 40 punti ...

Taekwondo - Open Grecia 2017 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 17 al 19 novembre ad Atene, si disputerà l’Open di Grecia di Taekwondo, organizzato dalla World Taekwondo: si tratta di un torneo di categoria G1, importante in quanto assegna punti decisivi per il ranking in previsione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a cui l’Italia è chiamata a partecipare dopo lo zero alla voce qualificati a Rio 2016. Il primo classificato di ogni categoria conquisterà sette punti, il secondo quattro e il terzo ...