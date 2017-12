Super Napoli | è campione d' inverno

FOCUS AZZURRO – Il Napoli Supera la Sampdoria in rimonta : Gli azzurri vincono una spettacolare partita contro la Sampdoria e rimangono saldi in testa alla classifica italiana. La gara contro i blucerchiati è stata vibrante ed emozionante, con capovolgimenti di fronte continui e con giocate strabilianti da parte dei singoli. Il Napoli è stato costretto, per ben due volte, a recuperare il risultato, superando la […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Il Napoli supera la Sampdoria in rimonta proviene ...

Napoli - Hamsik : “Contento per aver Superato Maradona” : Napoli, Hamsik: “Contento per aver superato Maradona” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Hamsik SUPERA MARADONA- Il Napoli, battendo la Sampdoria, ha rafforzato il primato in campionato e ha allungato sull’Inter, caduta contro il Sassuolo. Durante il match con i blucerchiati, Marek Hamsik ha segnato il gol decisivo del 3 a 2. Lo ...

Soffre - lotta e vince- Sarri sotto l'albero ritrova un Super Napoli : Essere primi sotto l'albero di Natale non regala titoli, ma sicuramente autostima e consapevolezza nei propri mezzi. E il Napoli che si tiene stretta la vetta della classifica a 90 minuti dalla fine del girone di andata, con la prospettiva concreta di poter vincere il platonico «scudetto d'inverno» venerdì a Crotone, dimostra di aver ritrovato gioco e convinzione dopo qualche colpo a vuoto. Il San Paolo è tornato a ...

Hamsik - record di gol con il Napoli! Sono 116 - Superato Maradona : Marek Hamsik è nella storia. Con il gol realizzato oggi contro la Sampdoria , lo slovacco è diventato il marcatore più prolifico di tutti i tempi nella storia del Napoli, arrivando a quota 116 e ...

Napoli-Sampdoria 3-2 : Allan - Insigne e Hamsik ribaltano Giampaolo. Marek Supera Maradona. GOL E HIGHLIGHTS : Napoli-Sampdoria 3-2 2' Ramirez (S), 16' Allan (N), 27' Quagliarella (S), 34' Insigne (N), 39' Hamsik (N) Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Rui; Allan, Jorginho (56' Diawara), Hamsik (...

Napoli - Hamsik Supera Maradona : 'Non mi rendo conto di ciò che ho fatto' : Dopo il successo, mentre i compagni si godevano i saluto del pubblico nell'ultima partita casalinga dell'anno, lo stesso Hamsik ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport. ...

Napoli - Hamsik ancora incredulo : “Superato Maradona? Ecco cosa dico” : “Staccato Maradona? Quota 116 gol in azzurro? Io ho pensato solo che avevo fatto il 3-2 e che avevamo superato la Sampdoria. E’ stata una partita molto difficile e molto importante, considerando anche che l’Inter ha perso”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport 24, Marek Hamsik che ha siglato il gol partita per il suo Napoli, contro la Sampdoria, staccando Maradona come bomber storico in maglia azzurra. “Forse ...

Napoli-Sampdoria 3-2 - Sarri ringrazia Super Allan : Il Napoli non molla di un centimetro e mantiene la vetta: al 'San Paolo' una coraggiosa Sampdoria va k.o. per 3-2 nonostante il doppio vantaggio firmato Ramirez-Quagliarella. Di Allan (il migliore in ...