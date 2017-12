Striscia la notizia | lindimenticabile consegna del Tapiro a Gabriel Garko

Speciale 2017 - linchiesta di Striscia la notizia sulle selezioni per Miss Mondo Toscana : "Decido io chi diventa Miss Mondo , io do delle indicazioni alla giuria" Aveva dichiarato l'allora presidente del concorso regionale alla ragazza senza ovviamente sapere di essere ripreso da una ...

Striscia la Notizia - botte all'inviato : Pestato da finto diplomatico africano : Moreno Morello e la sua troupe di Striscia la Notizia sono stati aggrediti a Roma da un presunto truffatore di orgini africane.Erano le 14.30 di questo pomeriggio quando Morello si è recato in un albergo vicino alla Stazione Termini della Capitale per "smascherare" quello che dallo stesso inviato viene definito un truffatore. Dalle immagini anticipate da Striscia la Notizia (guarda) si vedono i primi secondo ...

Moreno Morello aggredito/ Video - Striscia la Notizia : picchiato da truffatore finto diplomatico in ascensore : Moreno Morello aggredito insieme alla sua troupe di Striscia la Notizia: picchiato in un ascensore di un albergo romano da un truffatore che si spacciava per diplomatico.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 19:29:00 GMT)