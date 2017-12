Strada dei Parchi | i pedaggi aumentano per mancanza accordo sul piano finanziario

Autostrade : aumento medio del 2 - 74% +52% Aosta-Morgex. +13% Milano Serravalle e Strada dei Parchi : Roma - L'aumento medio dei pedaggi sulla rete autoStradale italiana è del 2,74%, dal primo gennaio 2018. Balzo record per i 31 chilometri della concessionaria Rav, Aosta Ovest-Morgex, +52%: è legato a pronunce giudiziarie, dopo ricorsi delle società, come anche nel caso di Strada dei Parchi (+12,89%) e Autostrade Meridionali (+5,98%). Tra gli aumenti più significativi anche il +13,91% per Milano ...

Tinder riprova la Strada social : una bacheca per seguire gli aggiornamenti dei match : L'app più popolare per il dating online testa in Australia, Canada e Nuova Zelanda una timeline, battezzata Feed, dove scorrono tutti gli aggiornamenti dei...

Genova - due cani scappano spaventati dagli spari dei cacciatori : salvati dalla polizia in autoStrada : Due cani sono stati recuperati dalla polizia in autostrada vicino a Genova dopo essere scappati mentre erano in giro con il padrone. E' successo la vigilia di Natale: un 54enne genovese aveva portato ...

La Strada di casa - critici tv : filone dell'amnesia e ambiente new-country - Odissea dei giorni nostri - recitazione non sempre ineccepibile : RASSEGNA STAMPA su La strada di casa (voto: 7), la fiction di Rai1 con Alessio Boni (8) e Lucrezia Lante Della Rovere (7). Ascolti tra il 22 e il 24% di share. Ci sarà la seconda stagione. La strada di casa 2 ci sarà: "La prima stagione avrà un finale che svelerà i misteri ma i personaggi hanno ampi margini di sviluppo" prosegui la letturaLa strada di casa, critici tv: filone dell'amnesia ...

Il salto nel vuoto dei cervi. Mandria in autoStrada - il panico li spinge a lanciarsi giù dal ponte : Catherine Veerhusen, mentre viaggia in compagnia del marito in Iowa, in prossimità del ponte SW dell’80 ° Strada lungo l’autostrada 30 a Cedar Rapids, filma un gruppo di cervi che impauriti dal traffico attraversano la carreggiata e saltano nel vuoto. “Mai visto nulla di simile”, ha commentato la donna, che oltre al breve video ha pubblicato anche una foto dei corpi degli animali precipitati dal ponte L'articolo Il salto nel ...

LA Strada DI CASA - LA FICTION RAI/ Anticipazioni sesta puntata 14 Dicembre e diretta quinta : la resa dei conti : La STRADA di CASA, diretta quinta puntata 12 Dicembre, Anticipazioni sesta puntata 14 Dicembre: Fausto Morra, alle strette, chiede aiuto al suo nemico numero uno, Ernesto Baldoni(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 22:45:00 GMT)

Telepass - i piani dei Benetton Impero autoStradale e poi Borsa Gli intrecci fra i business di Ponzano : Atlantia parla con Fca (e forse con Peugeot) per integrare Telepass nei futuri modelli del gruppo, a partire dalla Jeep Renegade. La società dei Benetton, che in Spagna non intende lasciare la presa su Abertis anche in caso di contro-Opa di Cnmv, vuole sviluppare un sistema app-centrico in grado di offrire servizi di mobilità avanzata gli automobilisti di mezza Europa, così da far volare i flussi di commissioni e utili per la società, che già ...