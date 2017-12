Statali | a febbraio gli arretrati | in busta paga fino a 712 euro

Statali - a febbraio gli arretrati : nello stipendio da 370 a 712 euro : La macchina della pubblica amministrazione non si è fermata, dopo la firma dell'intesa sul rinnovo del contratto per 240 mila Statali il lavoro è proseguito a ritmo serrato. E sono ormai pronti anche ...

Contratti Statali/ Accrediti degli arretrati tra 370 e 712 euro : in busta paga a febbraio? (ultime notizie) : Contratti statali, Accrediti degli arretrati tra 370 e 712 euro: in busta paga a febbraio? Le ultime notizie sull'accordo tra Aran e sindacati e gli aggiornamenti

Gli Statali potrebbero trovare una bella sorpresa nella busta paga di febbraio : Nelle buste paga degli statali saranno caricati arretrati che vanno dai 370 euro della classe retributiva più bassa ai 712 di quella più alta, per una media di 492 euro. Questo il risultato dell'intesa tra sindacati e Aran, l'agenzia che ha trattato per conto della ministra Madia. Il contratto, valido per 240 mila dipendenti, copre infatti il triennio 2016-2018. È ora corsa contro il tempo per accelerare e far arrivare ...

Contratti Statali/ Aumento stipendi in busta paga da febbraio - le altre novità (ultime notizie) : Contratti statali, Aumento stipendi in busta paga da febbraio: le altre novità e le ultime notizie dopo la firma sull'accordo tra sindacati e Aran per il rinnovo

Contratto Statali '17 ad oggi 23/12 : persi aumenti di gennaio e febbraio 2018 Video : E' arrivata la firma del #Contratto del primo comparto degli #statali e gli aumenti degli stipendi. Si tratta del Contratto relativo agli statali che lavorano nei ministeri, nelle agenzie fiscali, all'Inps, all'Inail e negli altri entri pubblici. In tutto circa circa 247 mila dipendenti della Pubblica amministrazione. Nei prossimi giorni dovrebbe partire la trattativa finale per rinnovare i contratti delle forze dell'ordine. Le novita' sugli ...

Statali - arretrati una tantum a febbraio (o marzo). Tutte le novità - dai buoni pasto agli 85 euro : Rush finale per la firma del nuovo contratto degli Statali, dopo dieci anni di blocco. I sindacati e l'Aran sono ormai alle prese con un tavolo 'permanentè. Hanno interrotto la...