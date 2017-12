SRI LANKA Colombo | i pescatori ' sono frustrati'

Piogge torrenziali e vento forte in SRI LANKA : 4 morti e almeno 20 feriti : Piogge torrenziali e forti raffiche di vento si sono abbattute nello Sri Lanka nelle ultime ore a causa di una profonda depressione atmosferica formatasi a 200 km dalla capitale Colombo: la tv NewsFirst riferisce di quattro morti e una ventina di feriti (un bilancio ancora provvisorio) causati nei distretti del centro-sud del Paese dalla caduta di alberi e da numerose frane. La Guardia costiera cingalese ha segnalato che non si hanno notizie di ...

Lo SRI LANKA invierà il suo primo nano satellite nello spazio entro il 2020 : Lo Sri Lanka entrerà nell’era della tecnologia satellitare inviando il suo primo nano satellite tecnologico nello spazio entro il 2020, hanno riportato i media di stato dello Sri Lanka. L’Arthur C. Clarke Institute, l’istituto di stato dello Sri Lanka per la Ricerca e lo Sviluppo, specializzato in diverse aree incluse tecnologia dell’informazione, tecnologie spaziali, robotica e altri campi correlati delle moderne tecnologie, ha firmato un ...

SRI LANKA Mons. Emmanuel Fernando - nuovo vescovo di Mannar al servizio dei Tamil : Sarò inoltre molto attento a non mescolare politica e religione. Qualsiasi cosa possiamo fare per il popolo, lo faremo. Anche parlare in sua difesa. Daremo voce ai loro diritti, è questo ciò che ...

SRI LANKA in treno fra templi di Buddha e piantagioni di tè : Per Marco Polo era l'isola più bella del mondo. E per Mark Twain l'apogeo dell'Oriente. Ha un'immensa varietà di paesaggi: savane, foreste pluviali, spiagge tropicali. E un mosaico d'attrazioni unico. Ma è sul trenino che attraversa il suo ...

Sigiriya : la cittadina dello SRI LANKA interamente scolpita nella pietra : Considerata da alcuni come l'ottava meraviglia del mondo, fu fatta costruire nel 405 d.C. dal re Kaspaya . Oggi sono visibili i resti del palazzo maggiore con le sue mura, un tempo circondato da ...

Club Med Cefalù riapre e nuovi resort in Québec - Vietnam e SRI Lanka : Per quanto riguarda l’Italia si tratta di un ritorno in grande grandissimo stile visto che il resort di Cefalù è progettato per rispettare gli standard più elevati della categoria Cinque tridenti

Wicky Priyan/ Lo chef dello SRI LANKA : un percorso tra passione e grandi maestri (Hell’s Kitchen Italia 4) : Lo chef Wicky Priyan sarà l’ospite di Carlo Cracco nella quinta puntata di Hell’s Kitchen Italia 4 in onda su Sky Uno questa sera, martedì 31 ottobre 2017, alle 21.15.(Pubblicato il Tue, 31 Oct 2017 19:52:00 GMT)

