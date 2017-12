Spari in strada a Bitonto | uccisa anziana | ferito giovane pregiudicato

Bari - Spari in strada : muore anziana - giovane ferito : Non è stato ancora accertato se i colpi di arma da fuoco siano stati sparati a scopo intimidatorio o se si sia verificato un conflitto a fuoco tra esponenti di clan rivali

Genova - due cani scappano spaventati dagli Spari dei cacciatori : salvati dalla polizia in autostrada : Due cani sono stati recuperati dalla polizia in autostrada vicino a Genova dopo essere scappati mentre erano in giro con il padrone. E' successo la vigilia di Natale: un 54enne genovese aveva portato ...

Paura a Genova - auto in fiamme e Spari in strada contro palazzi : forse una lite degenerata : Paura a Genova, auto in fiamme e spari in strada contro palazzi: forse una lite degenerata Due auto a fuoco nella notte e poi un portone e le finestre di un palazzo crivellati di colpi: indaga la polizia, la causa forse una lite.Continua a leggere Due auto a fuoco nella notte e poi un portone […] L'articolo Paura a Genova, auto in fiamme e spari in strada contro palazzi: forse una lite degenerata sembra essere il primo su NewsGo.

Gricignano - la rivolta degli immigrati : barricate in strada dopo gli Spari : I migranti del centro di accoglienza di Gricignano d'Aversa hanno deciso di bloccare la strada principale che conduce alla struttura. Una cinquantina di profughi ha ostruito la strada...

Napoli - Spari e paura in strada : un'altra stesa nel feudo del clan : Sette bossoli calibro 9x21 sono stati rinvenuti poco prima delle 15.00 in vico Cangiani a Santa Maria Antesaecula, la traversa che collega via Sanità con via Santa Maria Antesaecula, zona ritenuta ...

