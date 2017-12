Soros finanzia l’associazione che fa causa ai sindaci anti-migranti

: Sta storia che Soros finanzia tutti meno me, comincia a starmi sulle palle.. - rexforte1 : Sta storia che Soros finanzia tutti meno me, comincia a starmi sulle palle.. - VINCENZOMALANDR : RT @sadefenza: Governi finanziano George SOROS e lui finanzia migranti, Gender, ROM, detenuti e legalizzazione della droga Da... https://t… - sadefenza : Governi finanziano George SOROS e lui finanzia migranti, Gender, ROM, detenuti e legalizzazione della droga Da... - WrRusso : @ElioLannutti Soros chi, quello che ha traccheggiato contro la lira nel 1992 e che finanzia le ong per farci invade… - AndreaEmaMadasc : @UNICEF_Italia Chi vi finanzia ? Realmente, non le panzane pubblicate ....Soros? -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 30 dicembre 2017) "Ancora tu? Ma non dovevamo non vederci più?". Le note di Lucio Battisti sembrano perfette per descrivere il modo in cui gli Stati, in particolare l'Italia, e il finanziere Georgesi ritrovano, puntualmente, a giocare la stessa partita. Soprattutto quando si parla di immigrazione. L'ultimo collegamento trae i pro migrdi casa nostra sarebbe il filo rosso che collega la Open Society Foundation e l'Asgi, l'Associazione studi giuridici sull’immigrazione. Avrete già sentito nominare questa associazione, forse. "Al fine della promozione di azionidiscriminatorie - si legge nel loro sito - Asgi si è costituita in giudizio con ricorsi civili e penali nell’ambito di alcuni procedimenti di rilevanza nazionale e in diverse cause concernenti il dirittodiscriminatorio e sta promuovendo una rete italiana ...