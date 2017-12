: RT @SinlaiSindacato: Sinlai e Lega della terra incontrano gli agricoltori a Prata Sannita - Valerio_Arenare : RT @SinlaiSindacato: Sinlai e Lega della terra incontrano gli agricoltori a Prata Sannita - Cinghiale_nero : Sinlai e Lega della terra incontrano gli agricoltori a Prata Sannita - SinlaiSindacato : Sinlai e Lega della terra incontrano gli agricoltori a Prata Sannita - zazoomblog : #Sinlai e Lega della Terra incontrano gli agricoltori a Prata Sannita #Sinlai #e #Lega #della #Terra ... - PierPao21921186 : RT @SinlaiSindacato: SINLAI E LEGA DELLA TERRA A PRATA SANNITA (CE) #Sinlai #LegaDellaTerra #LavoratoriInMarcia #lottaconnoi #Agricoltura #… -

(Di sabato 30 dicembre 2017) Nasce in Campania il primo esempio di supporto alle piccole e medie imprese agricole proposto dall'associazionee dal Sindacato Nazionale Lavoratori Italiani. Si è tenuto nell'aula consiliare del Comune diCaserta, la conferenza organizzata dae Sindacato, durante la quale i rappresentanti delle due associazione Valerio Arenare e l'avvocato Antonio Michele Giliberti hanno spiegato ai presenti la campagna di sensibilizzazione Compra Italiano e il progetto De.C.O. ovvero mercati contadini e filiera corta strutturata. Partecipazione attiva dei presenti che hanno esposto le loro preoccupazioni per il futuro delle loro attivita' e delle loro famiglie. Dall'assemblea è scaturito subito l'intento di tradurre in realta' proposte come la Denominazione Comunale di Origine De.C.O. e l'istituzione in Campania di due sportelli ...