Sindaci della Città Metropolitanadi Bari a Bitonto il 2 gennaio per manifestazione

‘Ndrangheta - 51 Sindaci della provincia di Reggio Calabria a Minniti : “Strumento eccezionale diventato ordinario” : Cinquantuno sindaci su 85 della provincia di Reggio Calabria hanno chiesto un incontro urgente al ministro dell’Interno Marco Minniti. Si sentono soli e abbandonati. È la risposta allo scioglimento, una decina di giorni fa, di cinque comuni calabresi: su richiesta di Minniti, il Consiglio dei ministri ha inviato i commissari a Lamezia Terme, Petronà, Isola Capo Rizzuto, Marina di Gioiosa Jonica e Cassano allo Jonio. La ‘Ndrangheta dà lavoro, lo ...

Sanità - Montecitorio accoglie richiesta della conferenza regionale dei Sindaci calabresi : Montecitorio ha accolto la richiesta deliberata ieri dalla conferenza regionale dei sindaci calabresi per determinare nuove condizioni di gestione della Sanità in Calabria. Oggi, dopo il voto di ...

Terremoto - i Sindaci sulla sicurezza della A24-A25 : “Non lasciateci soli” : Dopo l’ annuncio da parte della concessionaria Strada dei Parchi sul rischio di blocco dei cantieri per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, che collegano l’Abruzzo al Lazio non si è fatto attendere l’appello dei Sindaci. “Non lasciateci soli”: affermano i primi cittadini dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di Avezzano, Gabriele De Angelis, e di Sulmona, Anna Maria Casini, al ministero delle ...

Iniziative per i 100 anni della Grande guerra. Perale : Una piazza ai Sindaci "dimenticati" : ... "Dalle associazioni alle scuole fino agli istituti di ricerca, ognuno ricorda la ricorrenza con Iniziative diverse: convegni, presentazioni di libri, spettacoli teatrali. conclude Perale " Lanciamo ...

Rimane in vigore il divieto ai Tir deciso dai Sindaci della Valle Roya : Rimane il fatto che la situazione, insieme alla provvisoria chiusura del colle della Maddalena, continuerà a penalizzare l'economia della Granda.

Allerta Meteo - scuole chiuse - avvisi della protezione civile e ruolo dei Sindaci : facciamo chiarezza una volta per tutte : Falcomatà come Nogarin: il Sindaco di Reggio Calabria dopo il violento nubifragio che stamattina ha mandato in tilt la città dello Stretto ha dichiarato che al Comune non era arrivata l’Allerta Meteo, proprio come aveva fatto il Sindaco di Livorno il giorno dell’alluvione che il 10 settembre aveva provocato 8 morti nella città toscana. Abbiamo quindi l’ennesima testimonianza di uno “scarica-barile” rispetto alle ...

I Sindaci dei Comuni della Gallura si mobilitano per la provincia del Nord Est - Carbonia e Iglesias che fanno? : ... che fanno? Ieri a Carbonia si è assistito a quasi quattro ore di dibattito di una seduta del Consiglio comunale occupata in larga parte dal problema dei 'costi della politica' , in relazione ad un '...

Renzi - comizio dall’altare della basilica di Paestum. Tra i banchi De Luca e i Sindaci Pd. Il parroco : “Non ne sapevo nulla” : Ci sono i “messaggi di speranza” e il “masterplan per il Sud”, benedizioni al sindaco di Salerno e al governatore della Campania Vincenzo De Luca. E poi le consuete stoccate al M5s “superficiale” e “contro i vaccini”. E ancora la crescita dell’aeroporto di Capodichino, gli investimenti in cultura e l’esaltazione dei dati “incredibili” dell’Istat sulla produzione ...

Due Sindaci della provincia di Brindisi sono stati arrestati : Dodici persone sono state arrestate per un’indagine sul pagamento di tangenti in cambio di appalti per la gestione dei rifiuti nelle province di Bari, Brindisi, Foggia e Potenza. Tra gli arrestati ci sono anche due sindaci: Nicola Serinelli, sindaco di Torchiarolo, e Vitantonio The post Due sindaci della provincia di Brindisi sono stati arrestati appeared first on Il Post.