Si muove l' Iran Dopo le proteste di piazza contro il carovita e gli arresti | oggi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 30 dicembre 2017) Rare, ma mai banali, lediin. Per il secondo giorno consecutivo, ieri migliaia di persone hanno sfilato a Teheran e nelle altre grandi città per chiedere un miglioramento della situazione economica e pressione al governo del presidente Hassan Rouhani. Manifestazioni originate sui social network e diventate una forma di protestale rigidità del regime e per la libertà dei prigionieri politici.Le autorità hanno comunicato di avere arrestato dei manifestanti. Non si conoscono i numeri precisi, ma un funzionario ha riferito di 52solo a Mashhad, dove la protesta ha avuto inizio. "Arrivano notizie dipacifiche da parte di cittadiniiani stufi della corruzione del regime e dello sperpero della ricchezza della nazione per finanziare il terrorismo - ha twittato Donald Trump, che affronta con crescente ostilità ...