Serie C Cuneo | un altro successo Il Livorno è imprendibile

Serie C - manita Alessandria al Pontedera. Pari Cuneo a Carrara : Alessandria - Poker di vittorie per l' Alessandria . La squadra di Marcolini è in un momento di forma straordinario e la vittoria per 5-1 sul Pontedera, con la tripletta di Marconi e la doppietta di ...

Serie C : Cuneo-Siena 2-0 : ROMA, 20 DIC - Il Cuneo ha battuto il Siena 2-0 nel recupero della 17/a giornata del girone A di Serie C. Classifica: Livorno 43 punti; Siena 33; Pisa 32; Viterbese 31; Olbia 27; Giana Erminio e ...

Serie C - Cuneo-Siena 2-0 : primo sorriso in casa : CUNEO - Il Cuneo respira e vede la luce dopo quattro sconfitte di fila. L'undici di Viali ha superato il Siena con il punteggio di 2-0 nel recupero della diciassettesima giornata del girone A di Serie ...

Serie C - Cuneo-Siena 2-0 : bianconeri a -10 dalla capolista Livorno : CUNEO - Il Cuneo ha battuto il Siena con il punteggio di 2-0 nel recupero della diciassettesima giornata del girone A di Serie C . La gara era stata rinviata lo scorso 3 dicembre a causa dell'...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol e live score : nuovo KO del Cuneo! (19^ giornata) : Risultati Serie C, Classifiche aggiornate, diretta gol e live score: le partite di domenica (19a giornata). Prosegue in queste ore il nuovo turno del terzo campionato italiano(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 16:20:00 GMT)

Video/ Monza Cuneo (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata) : Video Monza Cuneo (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 18^ giornata del girone A di Serie C. Terzo successo casalingo per i lombardi.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 11:24:00 GMT)

Serie C Cuneo - ufficiale : in panchina arriva Viali : Cuneo - William Viali è il nuovo allenatore del Cuneo . Dopo l'esonero di Gardano, il club biancorosso ha affidato l'incarico di tecnico della prima squadra all'ex Sudtirol, Piacenza e Pro Piacenza. ...

Cuneo Siena rinviata/ Problema neve : da stabilire la data del recupero (Serie C - 3 Dicembre 2017) : Cuneo Siena rinviata: Problema neve al campo Fratelli Paschiero. Ancora da stabilire la data del recupero del match della 17^ giornata della serie C. Oggi 3 Dicembre 2017.(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 10:20:00 GMT)

Serie A2 femminile : Club Italia CRAI ko al Centro Pavesi - Cuneo passa in tre set : La cronaca: Il Club Italia scende in campo con la stessa formazione schierata nell'ultimo turno di campionato a Collegno, con la coppia di schiacciatrici Omoruyi-Pietrini. Nell'inconsueto ruolo di ...

Volley - Serie A2 femminile : anticipo di lusso per il Club Italia CRAI - al Centro Pavesi arriva Cuneo : MEDIA " La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo ( https://www.facebook.com/FederazioneItalianaPallavolo ). Club Italia CRAI-UBI Banca ...

Serie A2 Femminile : Sfida ad alta quota per il Club Italia CRAI contro Cuneo : MEDIA " La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo ( https://www.facebook.com/FederazioneItalianaPallavolo ). Club Italia CRAI-UBI ...