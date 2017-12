Serie A | un pari che accontenta la Lazio ma l' Inter ha reagito alla crisi

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : pari a San Siro - si chiude al Bentegodi! : RISULTATI SERIE A, Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle partite (19a giornata). In campo oggi tutte le squadre a completamento dell’ultimo turno della stagione(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 20:00:00 GMT)

Serie A Roma-Sassuolo finisce pari : voti e pagelle giallorosse : Roma-Sassuolo, match della 19ª giornata di Serie A, finisce 1-1 e non possono esserci tanti voti alti nelle pagelle giallorosse di questo incontro, visto che il pareggio maturato all'Olimpico di fatto fa dire addio ai sogni di gloria della formazione di Eusebio Di Francesco. In vantaggio con il classico gol dell'ex firmato da Pellegrini, nella ripresa la Roma è stata agguantata da Missiroli. Da segnalare che sono state annullate due reti, prima ...

RISULTATI Serie C / Classifiche aggiornate e diretta live score : Lecce pari - Renate ok! (21^ giornata) : RISULTATI SERIE C, Classifiche aggiornate e diretta live score: le partite di venerdì (21a giornata). Scatta oggi il semaforo verde per il nuovo turno dell’ex Lega Pro(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 20:31:00 GMT)

Serie B - il Palermo batte la Salernitana. Ok il Frosinone - pari Bari. Colpo Ascoli : Ultimo turno del 2017 che sorride al Palermo, che con la vittoria sulla Salernitana scappa laureandosi campione d'inverno: al 'Barbera' decidono Ivajlo Cocev, Gaetano Monachello e Mato Jajalo. Tre ...

Serie C - manita Alessandria al Pontedera. Pari Cuneo a Carrara : Alessandria - Poker di vittorie per l' Alessandria . La squadra di Marcolini è in un momento di forma straordinario e la vittoria per 5-1 sul Pontedera, con la tripletta di Marconi e la doppietta di ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo l’ottava giornata. Catania spazza via Rapallo - pari tra Roma e Florentia : L’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile ha visto oggi disputarsi tre sole gare: Padova-Messina è stata rinviata al 10 gennaio 2018. Ha conquistato la certezza di chiudere in testa il girone d’andata l’Orizzonte Catania, che ha annichilito il Rapallo, battendolo con un secco 9-2 che non lascia spazio a repliche. Le etnee hanno chiuso la pratica dopo appena due tempi, terminati già sul 5-1. Grande ...

Serie B : Frosinone - vittoria col brivido. Pari per Palermo e Bari : TORINO - Il Palermo si ferma dopo due vittorie di fila: contro il Cesena è soltanto 1-1. I siciliani sono ancora in testa alla classifica che adesso comandano davanti al Frosinone : la squadra di ...

Serie A - il Sassuolo fa festa al 90'. Solo un pari per la Fiorentina. Crotone-Chievo 1-0 - Benevento ancora ko : TORINO - Il gol di Alessandro Matri al 90' fa respirare il Sassuolo: l'attaccante decide la sfida contro la Samp e permette alla squadra di Iachini di conquistare la seconda vittoria di fila. Politano ...

Serie B - Brescia-Cittadella 1-1 : apre Torregrossa - pari di Iori : BRESCIA - Brescia e Cittadella non si fanno male nel primo posticipo domenicale di Serie B , valido per diciannovesima giornata: la gara va in archivio con lo score di 1-1. I padroni di casa vanno in ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : pari tra Bolzano e Bressanone - vincono Fasano e Conversano : Dopo dodici vittorie consecutive, termina la striscia di successi del Bolzano nella Serie A di Pallamano maschile, a seguito del pirotecnico pareggio dei campioni d’Italia contro il Brixen, trascinato dalle 10 reti di Basic e dalle 11 di Lazarevic. Restando nel girone A, trova due punti importantissimi il Pressano, vittorioso 29-23 sul Molteno, mentre il Cassano Magnago piega il Trieste, con il Merano che si impone 31-28 sul campo del ...

Serie A : Chievo ferma la Roma sul pari : 14.31 La Roma pareggia 0-0 a Verona contro il Chievo e fallisce così la possibilità di avvicinare Inter, Napoli e Juventus che la precedono in classifica. Di Francesco attua un ampio turnover. Primo tempo vivace, con i giallorossi vicini al gol con Schick e Gerson (bravo Sorrentino), mentre i clivensi sfiorano la rete con Inglese (traversa).Roma subito all'attacco nella ripresa, ma un superlativo Sorrentino dice no a Gonalons,Kolarov, Juan ...