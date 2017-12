Serie A Roma-Sassuolo finisce pari | voti e pagelle giallorosse

LIVE Serie A - risultati e classifica 30 dicembre in DIRETTA : Roma fermata dal Sassuolo - primo storico successo del Benevento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno post natalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà Fiorentina-Milan alle ore 12.30 ad aprire la danze di questo turno. I rossoneri reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Inter vogliono cercare il risultato positivo anche al “Franchi” contro i viola ma non sarà ...

Serie A - 19^ giornata : prima impresa del Benevento - frenano Roma ed Atalanta - adesso l’Udinese sogna in grande : 1/41 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Pagelle/ Roma Sassuolo : i voti della partita (Serie A 2017-2018 19^ giornata - primo tempo) : Pagelle Roma Sassuolo: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori all'Olimpico, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 16:15:00 GMT)

Serie A - Fiorentina-Milan 1-1 : ammoniti Romagnoli e Veretout : Fiorentina-Milan 1-1 (primo tempo 0-0) MARCATORI: Simeone (F) al 26', Calhanoglu (M) al 29' s.t. FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Laurini, Astori, Pezzella (dal 28' s.t. Hugo), Biraghi; Benassi (dal 21'...

Probabili formazioni/ Roma Sassuolo - quote e le ultime novità live. I migliori (Serie A - 19a giornata) : Probabili formazioni Roma Sassuolo, quote e le ultime novità live (Serie A, 19a giornata). Di Francesco vuole chiudere l’anno in bellezza, dimenticando in fretta le due recenti sconfitte(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:51:00 GMT)

