PAGELLE / Roma Sassuolo (1-1) : i voti della partita (Serie A 19^ giornata)

Serie A Roma-Sassuolo 1-1 - il tabellino : ROMA - Di Francesco non riesce a battere il suo passato e contro il Sassuolo fa solo 1-1. Vantaggio dei giallorossi con Pellegrini nel primo tempo, pareggio di Missiroli nella ripresa. Dopo l'1-0 e ...

Serie A - la Roma inciampa nel Sassuolo. L'Udinese ingrana la quinta - Atalanta ko : Bologna-Udinese 1-2, cronaca, tabellino e statistiche Primo storico successo del Benevento in Serie A. La squadra di De Zerbi si sblocca contro il Chievo grazie a un gol da opportunista di Coda al 19'...

Risultati e Classifica Serie A - 19^ giornata : Roma fermata dal pareggio dal Sassuolo - prima storica vittoria del Benevento : Ultimo turno del 2017 per le squadre impegnate in questo sabato di campionato, valido per la 19esima giornata di Serie A. Andiamo a raccontarvi l’esito degli incontri delle ore 15.00. La Roma spreca la chance di scavalcare, momentaneamente, l’Inter in graduatoria pareggiando in casa 1-1 contro il Sassuolo. Una prestazione poco brillante quella degli uomini di Eusebio Di Francesco, passati in vantaggio grazie alla rete dell’ex ...

Serie A Roma-Sassuolo finisce pari : voti e pagelle giallorosse : Roma-Sassuolo, match della 19ª giornata di Serie A, finisce 1-1 e non possono esserci tanti voti alti nelle pagelle giallorosse di questo incontro, visto che il pareggio maturato all'Olimpico di fatto fa dire addio ai sogni di gloria della formazione di Eusebio Di Francesco. In vantaggio con il classico gol dell'ex firmato da Pellegrini, nella ripresa la Roma è stata agguantata da Missiroli. Da segnalare che sono state annullate due reti, prima ...

Serie A - 19^ giornata : prima impresa del Benevento - frenano Roma ed Atalanta - adesso l’Udinese sogna in grande : 1/41 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Pagelle/ Roma Sassuolo : i voti della partita (Serie A 2017-2018 19^ giornata - primo tempo)

