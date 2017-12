Serie A Inter-Lazio 0-0 | il tabellino

Video Gol Inter-Lazio 0-0 : Highlightes e Tabellino Serie A 19^ Giornata - 30-12-2017 : Risultato finale Inter-Lazio 0-0, Cronaca e Highlightes, 19^ Giornata Serie A, 30 Dicembre 2017. La sfida Champions tra Inter e Lazio ha dimostrato quanto la lotta per le parti alte della classifica sia equilibratissima: il risultato infatti è stato di 0-0. Un pareggio che ha dei risvolti sia negativi sia positivi: nessuna delle due ha effettivamente approfittato dello stop della Roma del pomeriggio, d’altro canto entrambe hanno dato ...

Serie A - Inter-Lazio 0-0 : nerazzurri lontani dalla vetta : E' terminato 0-0 il primo posticipo della diciannovesima giornata di Serie A tra Inter e Lazio. La squadra di Spalletti ,dopo tre sconfitte tra campionato e Coppa Italia, non va oltre il pareggio ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : la Lazio non punisce - l’Inter resiste. 0-0 a San Siro : È terminata con il classico pareggio che non serve a nessuna delle due squadre la sfida di San Siro tra Inter e Lazio. Uno 0-0 arrivato al termine di 90′ che hanno visto le due squadre battagliare ma non concretizzare le occasioni costruite. Sono in particolare i biancocelesti a recriminare di più: se il pari può in qualche modo stare bene ai nerazzurri, visto il recente periodo negativo, la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a ...

Serie A - Inter-Lazio 0-0 : Spalletti - vittoria ancora rimandata : MILANO - L'Inter non riesce più a vincere. Altro pari dopo il bis consecutivo di ko, stavolta è uno 0-0 casalingo contro la Lazio di Inzaghi. Per Spalletti due soli punti nelle ultime quattro partite ...

Inter-Lazio - dove vedere la partita di Serie A in tv e in streaming : Inter-Lazio (diretta dalle 18) è il big match della 19esima giornata di Serie A (qui tutte le partite in...

LIVE Inter-Lazio - Serie A in DIRETTA : nerazzurri per ripartire - biancocelesti per entrare in zona Champions : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Lazio, big match della 19^ giornata della Serie A 2017-2018. È una sfida d’alta quota, col sapore di Champions League. Sono momenti differenti per le due squadre. L’Inter non se la passa bene. I nerazzurri avevano cominciato bene la stagione, arrivando fino al primo posto della classifica; da lì, però, due passi falsi consecutivi in campionato e, dulcis in fundo, il Derby di ...

Serie A : Inter-Lazio - le quote vedono nerazzurro : ROMA - Il bilancio dell'Inter segna un calo vertiginoso con tre sconfitte consecutive tra Serie A e Coppa Italia, e un solo gol realizzato nelle ultime cinque partite disputate, ma in vista dell'...

