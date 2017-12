Serie A | il Napoli passa a Crotone 1-0

Serie A Crotone-Napoli 0-1 - il tabellino : CROTONE - Il Napoli batte il Crotone allo Scida, con una rete di Hamsik e consolida la prima posizione. In attesa del resto della giornata, infatti, gli azzurri di Sarri si portano a quota 48 punti, +...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Crotone-Napoli 0-1. Partenopei campioni d’inverno : Tanta sofferenza, molta fatica messa in mostra, ma alla fine il Napoli riesce nell’impresa di chiudere al comando il girone d’andata del campionato di Serie A di Calcio. I Partenopei si impongono nell’anticipo del venerdì della diciannovesima giornata battendo all’Ezio Scida i padroni di casa del Crotone per 1-0. A dare il successo alla capolista è ancora una volta un super Marek Hamsik: lo slovacco, dopo aver stabilito ...

Anticipo Serie A - Crotone-Napoli 0-1 : 22.40 Napoli campione d'inverno. Una rete di Hamsik espugna Crotone. Il gol partita arriva al 17':lo slovacco dialoga con Allan e scarica una rasoiata alle spalle di Cordaz. Nel primo tempo il portiere rossoblù alza una girata di Callejon. Ripresa vivace.Stoian non trova di un soffio la porta, Reina rimedia a un suo errore intercettando il pallonetto di Trotta. Insigne colpisce la traversa a giro dai 25 metri. Ci prova Crociata dalla ...

Serie A : Crotone Napoli - azzurri vogliono il titolo di campione d'inverno : Missione da campione d'inverno per il Napoli a Crotone. Gli azzurri puntano a portare a casa il titolo di metà campionato, chiudendo il 2017 in testa e ripartendo poi per la conquista del tricolore. ...

Serie A - i 5 temi della 19ª : Napoli-Juve d'inverno - l'Oddo-volante - la svolta Milan : Ultima giornata dell'andata, prima volta fra Natale e Capodanno: il 19° turno si apre oggi, porta con sé verdetti e lancia il mese della riparazione (gennaio), via mercato. Ecco i cinque temi di ...

Serie A - stasera è la volta di Crotone-Napoli. Domani gioca la Juve : Caccia al titolo d'inverno. Napoli e Juve vogliono chiudere l'anno con un pezzetto di scudetto sulla maglia. Sarà la squadra di Maurizio Sarri...