Serie A 2017-2018 | le pagelle del girone d' andata

PAGELLE/ Verona-Juventus : i voti della partita (Serie A 2017-2018 19^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Verona Juventus: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Bentegodi, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 21:34:00 GMT)

Video Gol Inter-Lazio 0-0 : Highlightes e Tabellino Serie A 19^ Giornata - 30-12-2017 : Risultato finale Inter-Lazio 0-0, Cronaca e Highlightes, 19^ Giornata Serie A, 30 Dicembre 2017. La sfida Champions tra Inter e Lazio ha dimostrato quanto la lotta per le parti alte della classifica sia equilibratissima: il risultato infatti è stato di 0-0. Un pareggio che ha dei risvolti sia negativi sia positivi: nessuna delle due ha effettivamente approfittato dello stop della Roma del pomeriggio, d’altro canto entrambe hanno dato ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : la Lazio non punisce - l’Inter resiste. 0-0 a San Siro : È terminata con il classico pareggio che non serve a nessuna delle due squadre la sfida di San Siro tra Inter e Lazio. Uno 0-0 arrivato al termine di 90′ che hanno visto le due squadre battagliare ma non concretizzare le occasioni costruite. Sono in particolare i biancocelesti a recriminare di più: se il pari può in qualche modo stare bene ai nerazzurri, visto il recente periodo negativo, la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a ...

Pagelle/ Inter Lazio : i voti della partita (Serie A 2017-2018 19^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Lazio: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori a San Siro, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 19:10:00 GMT)

Video Gol Atalanta-Cagliari 1-2 : Highlights e Tabellino 19^ Giornata Serie A 30-12-2017 : Risultato Finale Atalanta-Cagliari 1-2: Cronaca e Video Gol Pavoletti, Padoin, Gomez, 19^ Giornata Serie A 30 Dicembre 2017. Si chiude un 2017 da favola per l’Atalanta che vuole continuare a stupire contro un Cagliari, invece, alla ricerca di un successo che manca da sei partite. All’Atleti Azzuri d’Italia, però, la partita è di quelle che non ti aspetti con i padroni di casa che, dopo aver conquistato 11 punti in 5 ...

Video Gol Fiorentina-Milan 1-1 : Highlights e Tabellino Serie A - 19^ Giornata 30-12-2017 : Risultato Finale Fiorentina-Milan(r) , 72′ Simeone(Fiorenina) 73′ Chalanoglu (Milan) Cronaca e Highlights, 19^ Giornata Serie A, 30 Dicembre 2017. Il Milan riesce a prendere un punto nella modesta sfida contro la Fiorentina, le due squadre però si vedono solo nel finale del secondo tempo, infatti i gol vengono timbrati al 72′ e 73′ minuto, rispettivamente da Simeone(Fiorentina) e Chalanoglu (Milan). Partita dunque ...

Pagelle/ Roma Sassuolo : i voti della partita (Serie A 2017-2018 19^ giornata - primo tempo) : Pagelle Roma Sassuolo: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori all'Olimpico, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 16:15:00 GMT)

Pagelle/ Fiorentina Milan : i voti della partita (Serie A 2017-2018 19^ giornata - primo tempo) : Pagelle Fiorentina Milan: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Franchi, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:33:00 GMT)

Calcio - Serie A 2017-2018 : Crotone-Napoli 0-1. Partenopei campioni d’inverno : Tanta sofferenza, molta fatica messa in mostra, ma alla fine il Napoli riesce nell’impresa di chiudere al comando il girone d’andata del campionato di Serie A di Calcio. I Partenopei si impongono nell’anticipo del venerdì della diciannovesima giornata battendo all’Ezio Scida i padroni di casa del Crotone per 1-0. A dare il successo alla capolista è ancora una volta un super Marek Hamsik: lo slovacco, dopo aver stabilito ...

Probabili Formazioni Roma-Sassuolo - Serie A 30-12-2017 : Domani pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà Roma-Sassuolo, sfida valevole per la 19° Giornata di Serie A. Roma-Sassuolo non sarà semplicemente l’ultima partita dell’anno che volge ormai al termine, ma sarà anche l’ultima partita del Girone d’Andata, il giro di boa fondamentale per cominciare a fare le prime valutazioni, e trarre le prime conclusioni sulla Serie A. Tra i numerosissimi ex di entrambe le ...

Probabili Formazioni 19a Giornata Serie A 2017-2018 : Probabili Formazioni della 19.a Giornata di Serie A per la stagione 2017-2018 Ecco le Formazioni della 19.a Gionata di Seria A del campionato Italiano per la stagione 2017-2018 Il campionato di Seria A per la stagione 2017-2018 riparte con la Juventus campione d’Italia, che ormai ha inanellato il sesto scudetto consecutivo, inizia con tutte le squadre […]

Consigli Fantacalcio 19a Giornata Serie A 2017-2018 : Consigli Fantacalcio 19a Giornata Serie A 2017-2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La diciannovesima Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di ...