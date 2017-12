Se l' interesse nazionale preferisce l' inglese

Regno Unito - nave da guerra russa in “zona di interesse nazionale” : interviene la Marina britannica : È entrata in “zone di interesse nazionale” e per questo è stata ‘scortata’ dalla Marina militare del Regno Unito fino a quando non ha cessato la sua attività. Una nave da guerra russa, la Almirante Gorshkov, negli scorsi giorni ha navigato vicino alle acque territoriali britanniche del Mare del Nord e per questo la Royal Navy ha deciso di seguire la sua rotta, monitorare la situazione e accompagnare la navigazione fino a ...