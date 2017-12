Scuola | ultime novità maestre | fuori GaE 43 mila | a rischio docenti di ruolo

Contratto Scuola 2018 ultime notizie 29 dicembre : l’Aran convoca i sindacati : Le ultime notizie relative al rinnovo del Contratto della scuola sono relative alla convocazione dei sindacati all’Aran, prevista per martedì 2 gennaio 2018: il nuovo confronto verterà sulla prosecuzione delle trattative per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2016/2018. Rinnovo Contratto scuola 2018 ultime notizie: sindacati convocati all’Aran il 2 gennaio L’obiettivo dei sindacati sarà quello di far confluire tutte le risorse ...

Ultime contratto statali e Scuola 2017 : con bonus docenti aumenti stipendi € 200 Video : E' rush finale sul rinnovo dei #Contratti statali e, in particolare, della #scuola e della sanita' con i relativi aumenti degli stipendi dei dipendenti dei due comparti. Dopo la firma prima di Natale scorso dei contratti riguardanti i ministeri, l'Inail, le agenzie fiscali e l'Inps è il momento della trattativa dei due comparti della Pubblica amministrazione che contano più dipendenti: circa due milioni di lavoratori del pubblico impiego che ...

Ultime contratti statali 2017 - Scuola : novità oggi 19/12 - dimezzati gli 85 euro? Video : Novita' sul nuovo del contratto degli #statali e, nel dettaglio, dei docenti e del personale Ata della #scuola arrivano dalla trattativa in corso all'Aran per il rinnovo e per gli aumenti degli stipendi. Secondo i sindacati, infatti, sarebbe a rischio l'aumento delle retribuzioni di 85 euro mensili scaturito dall'accordo di poco più di un anno fa proprio tra Governo e sindacati. E, tra i lavoratori statali, i più penalizzati potrebbero essere i ...

Ultime contratti statali 2017 e Scuola : quanto di aumento stipendi dal 2018? Video : Quale sara' l'aumento degli stipendi degli #statali e del personale della #scuola nel 2018 con il rinnovo dei contratti? Le cifre, ad oggi, sono contrastanti: la base di partenza sono gli 85 euro con i quali si chiuse l'accordo tra Governo e sindacati poco più di un anno fa. Tuttavia, i calcoli dei sindacati degli ultimi giorni hanno messo in dubbio la reale cifra. In più occorre considerare che l'aumento sara' lordo e che i finanziamenti per ...

Ultime concorso Scuola 2017/2018 : in arrivo bando docenti abilitati e sostegno Video : Sono in arrivo i bandi di concorso nella #scuola per i docenti abilitati. Secondo quanto scrive nell'edizione odierna Italia Oggi, infatti, il ministero dell'Istruzione è in procinto di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale il regolamento che costituira' la condizione preliminare di tutti i bandi di concorso nella scuola in previsione per il 2018. Ulteriore novita' è costituita dall'ambito territoriale dei nuovi bandi di concorso per i docenti: ...

Contratto Scuola 2018 ultime notizie : ecco le parole della ministra Valeria Fedeli : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, sta per concludere il suo mandato al dicastero di Viale Trastevere: a fine anno, infatti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, procederà allo scioglimento delle Camere in vista delle nuove elezioni politiche che, probabilmente, si terranno il prossimo 4 marzo. Valeria Fedeli, a breve l’addio al Miur Valeria Fedeli ha già, comunque, annunciato che non […] L'articolo ...

Contratto Scuola 2018 ultime notizie : in forse persino gli 85 euro : Le indiscrezioni di queste ore circa le trattative per il rinnovo del Contratto scuola non lasciano presagire nulla di buono. In particolare, gli stessi sindacati parlano di probabile dietro front rispetto a quello che rimane dei famosi 85 euro medi lordi a dipendente. Le dichiarazioni premonitorie di Anief sull’insufficienza di quei famosi 85 euro Bisogna ricordare […] L'articolo Contratto scuola 2018 ultime notizie: in forse persino gli ...

Contratti statali/ Aumento stipendi Scuola - M5s vs Governo : “una mancetta da 50 euro” (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 13 dicembre 2017: rinnovo contratto scuola, M5s attacca il Governo “gli aumenti Pa sono una mancetta”(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 01:58:00 GMT)

Ultime concorso Scuola 2018 : novità Consulta - docenti ruolo possono partecipare Video : I docenti di ruolo potranno partecipare al concorso nella scuola del 2018 e ai prossimi concorsi di reclutamento degli #insegnanti. Lo ha stabilito ieri la Corte Costituzionale sottolineando, pertanto, che i docenti non solo potranno partecipare al prossimo concorso il cui bando è atteso per i primi mesi del nuovo anno, ma anche alle successive selezioni concorsuali. Viene bocciata, almeno parzialmente, la riforma della Buona scuola di Renzi. La ...

