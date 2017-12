Sci alpino | City Event Oslo 2018 | la startlist e l’elenco dei partecipanti Quattro

Sci alpino - Campionati Assoluti Slalom : anticipati gli orari di partenza a Bormio : Primo atto la riunione di giuria di questa mattina, nella Sala Fontana, l'ufficio gare anche della Coppa del mondo. Sotto una fitta nevicata, che però dovrebbe lasciare spazio al sereno, almeno per ...

Sci alpino - tutte le vittorie dell’Italia in Coppa del Mondo! Federica Brignone infila il successo numero 76 : Federica Brignone ha vinto il gigante di Lienz e ha così conquistato il successo numero 76 per l’Italia in Coppa del Mondo. L’ultima affermazione nel massimo circuito risaliva alle Finali di Aspen ed era stata firmata proprio dalla 27enne, sempre in questa specialità. La nativa di Milano ottiene così la sesta affermazione (3 in gigante, 1 in SuperG e 1 in combinata) affiancando Denise Karbon al quarto posto nella classifica delle ...

Sci alpino - City Event Oslo 2018 : programma - orari e tv. Appuntamento il 1° gennaio : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e su RaiSport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. LUNEDI' 1° gennaio: 16.05 City Event Oslo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino maschile 2017-2018 : la graduatoria dopo la combinata di Bormio. Hirscher in testa - accorcia Aksel Lund Svindal : Tutte le classifiche dopo la combinata di Bormio vinta dal francese Alexis Pinturault. Era anche la prima combinata della stagione. La Classifica della Coppa del Mondo di sci Alpino maschile 2017-18 1 Marcel Hirscher AUT 534 2 Henrik Kristoffersen NOR 505 3 Kjetil Jansrud NOR 465 4 Aksel Lund Svindal NOR 454 5 Alexis Pinturault FRA 387 6 Matthias Mayer AUT 318 7 Beat Feuz SUI 316 8 Max Franz AUT 303 9 Aleksander Aamodt Kilde NOR 297 10 Dominik ...

VIDEO Sci alpino - l’inforcata di Dominik Paris! Sfuma la vittoria in combinata a Bormio : Dominik Paris era in piena lotta per vincere la combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L’azzurro aveva concluso la discesa al primo posto e in slalom partiva con 1.65 di vantaggio su Pinturault, aveva conservato quattro decimi prima dell’ultimo intermedio ma ha inforcato a poche porte dal termine dicendo addio ai sogni di gloria (il podio era sicuro). Di seguito il VIDEO della sua manche tra ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2017-2018 : la graduatoria dopo il gigante di Lienz. Mikaela Shiffrin comanda la generale. Rebensburg in testa in gigante : Mikaela Shiffrin continua a comandare la Classifica generale di Coppa del Mondo, ma deve inseguire in quella di gigante una Viktoria Rebensburg che oggi grazie al secondo posto guadagna qualche punto sull’americana (terza). Risale in Classifica anche Federica Brignone, tornata al successo in quel di Lienz. La Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2017-2018 1 Shiffrin Mikaela USA 881 2 Rebensburg Viktoria GER ...

Sci alpino - Peter Fill secondo in combinata : “Sorpreso del mio slalom - alle Olimpiadi per una grande discesa” : Peter Fill sale sul secondo gradino del podio nella combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L’azzurro ha conquistato un ottimo risultato grazie al quale riesce a rialzare la testa dopo un difficile avvio di stagione e si lancia con maggior fiducia verso il nuovo anno. Queste le dichiarazioni che l’azzurro ha rilasciato alla Fisi: “Sono rimasto sorpreso del mio slalom: sono partito e ho ...

VIDEO Sci alpino - il ritorno sul podio di Peter Fill! Secondo posto nella combinata di Bormio : Peter Fill ha conquistato un bellissimo Secondo posto nella combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Un risultato pesante per l’azzurro, vincitore delle ultime due Sfere di Cristallo in discesa, che aveva bisogno di un’iniezione di fiducia dopo un avvio di stagione sottotono. Di seguito il VIDEO con gli highlights della sua gara e l’esultanza finale per il ritorno sul ...

Sci alpino - Combinata Bormio 2017 : altro podio azzurro! Vince Pinturault davanti a Fill e Jansrud. Che sfortuna per Paris : altro podio azzurro in quel di Bormio. Nell’odierna Combinata, Peter Fill conclude al secondo posto, battuto solo dal grande favorito, Alexis Pinturault. Il francese riesce a rimontare ben sedici posizioni nella manche di slalom e alla fine conquista una vittoria importante, confermandosi il migliore in questa specialità. C’è comunque grande festa per i colori azzurri con Peter Fill che riesce ad agguantare una bellissima seconda ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Bormio 2017 in DIRETTA : PODIO ITALIA! Fill secondo alle spalle di re Pinturault! Peccato per Paris che ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Combinata di Bormio , prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non ...

Sci alpino - Federica Brignone ha ruggito! La Leonessa torna a vincere - l’Italia sorride e verso le Olimpiadi si sogna : Federica Brignone è risorta divinamente e ha confermato ulteriormente il suo immenso talento conquistando la vittoria nel gigante di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Un successo fenomenale da parte dell’azzurra che si è lasciata prontamente alle spalle i problemi fisici di inizio stagione, ha carburato abbastanza rapidamente e dopo aver sfiorato il podio nelle precedenti uscite ha messo il proprio sigillo ...