Schianto con un' auto nel Napoletano | morto motociclista | conducente indagato per omicidio

INCIDENTE STRADALE/ Milano - 86enne contromano. Orosei - Schianto contro un palo : due feriti (26 dicembre 2017) : INCIDENTE STRADALE: ultime notizie di oggi, 26 dicembre 2017. Milano, 86enne contromano in tangenziale: un ferito grave. Due ore dopo un altro schianto frontale. Andria, ciclista tamponato(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 15:12:00 GMT)

Monte San Giusto - Schianto tra auto : Samuele Cascone muore sul colpo : MACERATA Un ventenne di Monte San Giusto, Samuele Cascone, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 46 nella frazione di Villa San Filippo. La Fiat Punto guidata dal ...

INCIDENTE STRADALE/ Palermo - Schianto contro le barriere : muore donna di 54 anni (oggi - 16 dicembre 2017) : INCIDENTE STRADALE, 16 dicembre 2017: uno schianto si è verificato sulla autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Ad avere la peggio è stata una donna morta di 54 anni morta sul colpo.(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 12:45:00 GMT)

Roma - Schianto sul Muro Torto : auto perde il controllo e finisce contromano : schianto sul Muro Torto a Roma. Un auto ha perso il controllo della strada, probabilmente a causa del manto bagnato dalla pioggia, è si è rigirata rischiando di essere travolta dalle altre macchine ...

Jesolo - Schianto contro un camion : aAuto in mille pezzi - donna morta : Tragico schianto questa mattina, mercoledì 13 dicembre, intorno alle nove in via Roma a Jesolo : un' auto si è scontrata contro un camion , la parte frontale della vettura è andata in mille pezzi e l'...

Schianto contro il bus - muore un anno dopo il fratello. Tragico destino : Montescudaio (Pisa), 5 dicembre 2017 - Terribile incidente stradale in Val di cecina: questa mattina, attorno alle 7, un uomo ha perso la vita nello scontro fra la sua autovettura e un autobus di ...

Con l'auto contro un camion - tragico Schianto nella notte : morti tre giovanissimi : Tre giovani vite spezzate, un ventiduenne in condizioni gravi e un'auto devastata da uno schianto violentissimo contro un camion. La tragedia si è consumata lungo la Monza-Saronno, intorno alle 23. Qui una Fiat...

Schianto con l'auto al Portuense : feriti 4 giovani - 3 in codice rosso : Incidente in via Quirino Maiorana 51, al Portuense. Quattro giovani sono rimasti feriti: tre di loro sono stati trasportati al S.Camillo in codice rosso. L'altro ragazzo coinvolto nello Schianto è ...

Poliziotto muore in un incidente : Schianto improvviso contro albero : Si è schiantato contro un albero dopo aver perso il controllo della sua auto. E' morto così, l'altra notte, un funzionario di polizia, Santo Antignani, di 59 anni. L'incidente è avvenuto in via delle ...

Morto Dan Hegarty - tragedia al Gp di Macao : il pilota britannico nello Schianto con la moto ha perso il casco : Il pilota britannico Daniel Hegarty è Morto oggi sul circuito di Macao durante il Gran Prix di motociclismo che si corre sul tracciato cittadino di Guia. Il 31enne Hegarty, in gara...

Schianto mortale sulla Isernia-Castel di Sangro - l'Appello conferma : "Fu omicidio colposo" : Condannata anche in secondo grado a otto mesi una giovane donna di Acquaviva. L'incidente costò la vita al medico Eugenio Trione, che viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon insieme al figlioletto ...

Tragico Schianto in strada nel Veneziano : bimbo incastrato nell’auto con la mamma morta : Tragico schianto in strada nel Veneziano: bimbo incastrato nell’auto con la mamma morta La vittima è una donna di 41 anni. Ferito ma vivo il figlio di 5 anni, estratto dalle lamiere dopo che la vettura su cui viaggiavano è rimasta praticamente schiacciata dall’impatto con il tir.Continua a leggere La vittima è una donna di […] L'articolo Tragico schianto in strada nel Veneziano: bimbo incastrato nell’auto con la mamma morta sembra ...

Incidente Hamilton/ Video - Schianto Mercedes contro le barriere : domani partirà dall'ultima fila : Incidente Hamilton Video, schianto Mercedes contro le barriere: domani partirà dall'ultima fila. Le ultime notizie sul pilota, che per fortuna non ha riportato problemi dopo l'impatto(Pubblicato il Sat, 11 Nov 2017 17:42:00 GMT)

Beatrice muore a 13 anni dopo lo Schianto in auto con i genitori : indagata la mamma per omicidio stradale : omicidio stradale. Una ragazzina di 13 anni, Beatrice Montrucchio , è morta ieri in un incidente stradale a Gassino, nel Torinese. Oggi la madre, ancora ricoverata con il marito in ospedale, è stata ...