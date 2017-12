Sassuolo | Cannavaro | ' Non poteva finire meglio Napoli campione? Tocco ferro e non

Sassuolo - Carnevali : 'Cannavaro? Dispiace. Sul mercato...' : Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo , parla a Premium Sport dopo il pareggio dell'Olimpico con la Roma: 'Le vittorie sono la cosa più importante. Addio di Cannavaro? Ci dispiace molto ma siamo fieri di averlo avuto con noi. In questo ruolo avremo qualche ...

Sassuolo - Paolo Cannavaro addio al calcio - seguirà il fratello Fabio in Cina : Sassuolo, Paolo Cannavaro addio al calcio, seguirà il fratello Fabio in Cina Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cannavaro – Paolo Cannavaro dà l’addio al calcio e al Sassuolo. Per l’ex capitano del Napoli destinazione Guangzhou, Cina, dove farà da vice a suo fratello Fabio. RIUNIONE FAMILIARE Il rapporto con Fabio si riallaccia dopo tanti ...

Sassuolo - la lettera d’addio al calcio di Paolo Cannavaro è commovente : Paolo Cannavaro lascia il calcio al termine di una carriera ricca di soddisfazioni culminata con l’esperienza senz’altro positiva di Sassuolo. Oggi il difensore ha deciso di appendere le scarpe al chiodo ed ha scritto sul suo account Instagram una lettera d’addio al calcio davvero profonda. “Eccoci qua, siamo al giorno che ogni calciatore vorrebbe non arrivasse mai… stavolta tocca a me, oggi ho salutato il pubblico ...

Cannavaro saluta il Sassuolo : lacrime e festa al Mapei Stadium : Una vittoria contro l'Inter per salutare Paolo Cannavaro. Il difensore napoletano classe 1981 andrà in Cina, entrando nello staff tecnico del Guangzhou Evergrande, allenato dal fratello Fabio. Quella ...

Sassuolo - Falcinelli : 'Battuta una big come l'Inter! Iachini? Ha tanti meriti'. E si commuove per Cannavaro : Diego Falcinelli , attaccante del Sassuolo , decisivo contro l' Inter , parla a Premium Sport : 'Siamo cambiati, abbiamo cambiato atteggiamento. Il mister ha portato entusiasmo ed esperienza e si vede. Passeremo un bel Natale: abbiamo battuto una grandissima squadra che lotterà fino alla ...

In casa Napoli non si pensa solo al mercato in entrata. La società partenopea, infatti, è vicinissima a chiudere il colpo Ciciretti, con l'arrivo della punta del Benevento atteso già a gennaio.

Sassuolo - Acerbi : 'Non pensavamo di lottare per la salvezza - legati a Cannavaro - contento del mio record' : Francesco Acerbi , difensore del Sassuolo ha parlato ai microfoni Sky Sport sul momento neroverde. Il giocatore ha raggiunto le 100 partite di fila : ' Orgoglioso di questo traguardo, non ci penso. Grande soddisfazione però penso prima alla squadra. Per fare tante ...

Calciomercato Sassuolo - Cannavaro via a genaio - la conferma dell’agente : “Ecco dove andrà” : Paolo Cannavaro si appresta a salutare la Serie A e il calcio italiano. Il capitano del Sassuolo a gennaio raggiungerà il fratello Fabio in Cina. A confermarlo ci ha pensato l’agente del giocatore, Enrico Fedele, ai microfoni di ‘Radio Marte’: “È vero, Paolo Cannavaro seguirà Fabio in Cina a gennaio. Ha già parlato con i vertici del Sassuolo, che però erano ancora un po’ indecisi. Vedremo come si evolverà la situazione, ...

Sassuolo - addio per Cannavaro? Ritiro e futuro con il fratello in Cina : Sassuolo, addio per Cannavaro? Ritiro e futuro con il fratello in Cina Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sassuolo, addio PER CANNAVARO – Possibile ultima stagione anche per Paolo Cannavaro. Potrebbe esserci anche il suo addio al calcio al termine di questo anno. Il centrale del Sassuolo, infatti, starebbe seriamente pensando di apepndere le scarpette al ...