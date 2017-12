Sardegna | la balena di Platamona ancora sulla spiaggia da novembre La burocrazia non ha

Sardegna - balena spiaggiata : da 40 giorni la carcassa inchiodata sulla battigia dalla burocrazia : 'Vogliamo recuperare lo scheletro, come già avviene in diverse parti del mondo - conferma Morghen - tra l'altro il fatto che questo succeda proprio qui, in questo territorio, all'interno del ...

Balena spiaggiata da 45 giorni in Sardegna : nessuno la rimuove per colpa della burocrazia : Da 45 giorni è spiaggiata a Platamona, Sassari, senza poter essere rimossa per problemi burocratici. Valentino - questo il nome dato all'esemplare maschio di Balena - è finito sulla costa sarda dopo essere stato probabilmente speronato da una nave. Lunga 17 metri e dal peso di 18 tonnellate, la carcassa non può essere rimossa a causa di decreti, ordinanze, protocolli che da un mese e mezzo si affannano a discutere della sua ...