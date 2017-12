Sardegna - la balena di Platamona ancora sulla spiaggia da novembre. La burocrazia non ha permesso di spostarla : La carcassa è lì da più di quaranta giorni. Nonostante i diciotto enti coinvolti, gli esperti a cui sono state chieste consulenze e lo stanziamento straordinario di 35mila euro disposto dalla regione. La balena di Platamona, un mammifero di 17 metri e oltre sette tonnellate, spiaggiata tra il quinto e il sesto pettine del litorale del golfo dell’Asinara ai primi di novembre, non ha ancora una sepoltura. Anzi, ancora non è stabilito quale debba ...

Sardegna - balena spiaggiata : da 40 giorni la carcassa inchiodata sulla battigia dalla burocrazia : 'Vogliamo recuperare lo scheletro, come già avviene in diverse parti del mondo - conferma Morghen - tra l'altro il fatto che questo succeda proprio qui, in questo territorio, all'interno del ...

Sardegna - balena spiaggiata da un mese e mezzo : scatta lo scaricabarile : La vicenda - Il 15 novembre due pescatori si accorgono della carcassa sulla spiaggia e avvertono la Capitaneria di porto, che a sua volta allerta i Vigili urbani di Sorso "per competenza territoriale".