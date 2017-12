Sanchez-Arsenal | è rottura | il cileno scaricato anche dai compagni

Polveriera Arsenal - lite nello spogliatoio : segna Sanchez - ecco la reazione dei compagni : Nella gara di ieri l’Arsenal ha vinto la gara di Premier League contro il Crystal Palace ma la situazione in casa Gunners può considerarsi delicatissima. In particolar modo nel mirino è finito l’attaccante Alexis Sanchez, deciso a lasciare il club ormai da diverso tempo. Secondo quanto riporta il Guardian c’è stata una lite nello spogliatoio dei Gunners, circa un mese fa, subito dopo la vittoria contro il Burnley. Anche nella gara di ...

DIRETTA / Arsenal Liverpool (risultato live 1-2) streaming e tv : Salah raddoppia - Alexis Sanchez accorcia! : DIRETTA Arsenal liverpool info streaming video e tv: probabili formazioni, quote scommesse, data e orario del big match di Premier League tra le due squadre di vertice.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 21:52:00 GMT)

Wenger : 'Sanchez e Ozil restano all'Arsenal' : Nel calcio non esistono certezze assolute. Ne sa qualcosa Arsene Wenger, 68enne manager dell'Arsenal, quasi sicuro che Alexis Sanchez e Mesut Ozil non si muoveranno da Londra durante la finestra di ...

Arsenal alle prese con i “mal di pancia” di Ozil e Sanchez : Wenger fa il punto : Nel calcio non esistono certezze assolute. Ne sa qualcosa Arsene Wenger, 68enne manager dell’Arsenal, quasi sicuro che Alexis Sanchez e Mesut Ozil non si muoveranno da Londra durante la finestra di mercato di gennaio. “Il mio istinto dice che non si muoveranno, a meno che non accada qualcosa di incredibile”, dice l’esperto tecnico francese, il cui gioco e’ fortemente influenzato dal 28enne attaccante cileno, ex ...

L'Arsenal passa in extremis contro il Burnley : finisce 1-0 - decide Sanchez. Gol e highlights : Burnley-ARSENAL 0-1 92' Sanchez Al Turf Moor il Burnley perde 1-0 contro l' Arsenal . I Gunners sfruttano al meglio così questo 13° turno di Premier League, dato che nei match del sabato Chelsea e ...

Arsenal - Sanchez in partenza a gennaio : City o Psg? : LONDRA (INGHILTERRA) - Arsene Wenger si è ormai rassegnato a perdere Alexis Sanchez ma proverà fino all'ultimo a capitalizzare la partenza del Nino Maravilla. L'attaccante cileno, infatti, si libererà ...

Arsenal - media inglesi : 'Sanchez al City solo a parametro zero' : MANCHESTER (INGHILTERRA) - Se Alexis Sanchez arriverà alla corte di Guardiola , lo farà solo a parametro zero. Stando al 'Sunday Mirror', il Manchester City avrebbe deciso di non fare alcuna offerta a ...

Arsenal - vicino il colpo Benzema : Sanchez verso il City : Arsenal, vicino il colpo Benzema: Sanchez verso il City Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Arsenal, vicino IL colpo Benzema – Un altro francese alla corte di Wenger, ma questa volta il nome è pesante. Si tratta di Karim Benzema, per il quale l’Arsenal avrebbe presentato un’offerta. Secondo Don Balon, i Gunners avrebbero trovato già ...