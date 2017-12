Samsung J3 2017 come fare copia incolla testo

Migliori smartphone 2017 per durata batteria : Samsung Galaxy S8 - iPhone X e incredibili sorprese : Più di un nostro lettore se lo starà chiedendo: quali sono i Migliori smartphone del 2017 per durata della batteria, i device che (almeno sulla carta) non dovrebbero lasciarci a secco senza un minino di carica sul più bello? Il sito TechRadar ha portato avanti una serie di test benchmark sull'autonomia e la top 5 prevede senz'altro il Samsung Galaxy S8 e l'iPhone X ma a sorpresa (almeno per qualcuno) il Huawei Mate 10 Pro e due altri dispositivi ...

Samsung Galaxy A3 2016 e 2017 ricevono le patch di sicurezza di dicembre : Stavolta tocca ai Samsung Galaxy A3 appartenenti a due generazioni diverse, 2016 e 2017, ricevere le patch relative al mese in corso

Ennesimo aggiornamento per Samsung Galaxy S8 con Always On Display : novità di fine 2017 : Da alcune settimane a questa parte si parla del Samsung Galaxy S8 quasi esclusivamente in funzione del rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, come del resto abbiamo notato qualche giorno fa parlando di una funzione probabilmente esclusa dal pacchetto software. Tuttavia, non bisogna dimenticare lo sviluppo di altri aspetti legati all'utilizzo quotidiano di questo smartphone, considerando sia la sua diffusione nel nostro Paese, sia l'importanza ...

Smartphone Android in offerta 21 dicembre 2017 : LG V30 - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy A5 2017 e S8 Plus : Gli Smartphone in offerta 21 dicembre sono: LG V30, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy A5 2017 e S8 Plus. Pronti per gli ultimi acquisti di Natale?

Black Friday Vodafone : in regalo un Samsung Galaxy A3 (2017) con l’acquisto di uno tra S8 - S8 Plus e Note 8 : Ormai è impossibile perdersi la settimana del Black Friday, infatti non è più solo Amazon a fare sconti in questa settimana, ma hanno aderito praticamente tutte le catene di grandi distributori, proprio per far concorrenza al Re degli e-commerce. Anche gli operatori telefonici non stanno a guardare, infatti anche Vodafone lancia il suo Black Friday. Infatti se prendere in abbonamento ,tramite le offerte dell’operatore, uno smartphone top ...

A dicembre 2017 un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Alpha e S5 Mini - il punto : Riprendono vita i Samsung Galaxy Alpha e S5 Mini, riesumati da un aggiornamento duplice, riservato a l'uno e all'altro modello, anche se purtroppo non in Italia. Per quel che riguarda il Samsung Galaxy Alpha, il primo dispositivo con design in metallo concepito dal brand asiatico, c'è da dire che il device non ha mai brillato in fatto di nuove distribuzioni software, lanciato con a bordo Android KitKat 4.4.4, ed aggiornato solo a Lollipop ...

Il Samsung Galaxy J2 Pro (2017) in una serie di immagini rendering : Il Samsung Galaxy J2 Pro (2017) è il protagonista di una nuova apparizione sul Web, stavolta grazie ad una serie di immagini rendering

Samsung Galaxy J5 Prime (2017) : ecco le presunte caratteristiche : Dal continente asiatico arrivano nuove indiscrezioni che provano ad anticiparci le presunte caratteristiche del Samsung Galaxy J5 Prime (2017)

Offerta record Huawei P8 Lite 2017 : dove trovarlo a 130 euro - prezzo Samsung Galaxy S8 shock : Il prezzo Huawei P8 Lite 2017 e Samsung Galaxy S8 continua a scendere, nonostante Black Friday e Cyber Monday siano ormai abbondantemente passati. Le offerte di oggi 30 novembre sono di quelle che fanno cascare gli occhi, quindi tenetevi pronti, e preparate le vostre carte di credito. Ricordate la fantasmagorica proposta di euronics, che fissava il prezzo Huawei P8 Lite 2017 a 134 euro fino al 27 novembre? Bene, dimenticatela, anche perché ...

Recensione Samsung Note 8 : Top di gamma 2017 ? : Premessa Prima di partire con la Recensione una premessa molto importante. Questa Recensione arriva intenzionalmente dopo circa un mese di utilizzo in maniera tale da darvi un opinione dettata da un uso prolungato e quindi darvi un giudizio ben più profondo di una Recensione immediata. Recensione Note 8 Note 8 arriva dopo una non esaltante esperienza con Samsung Galaxy Note 7 dell’anno scorso poi ritirato dal mercato, ma comunque ...

Migliori offerte Cyber Monday 2017 da Mediaworld o Unieuro su smartphone Huawei - Samsung e iPhone il 27 novembre? : Oggi 27 novembre occhio allle offerte Cyber Monday soprattutto su Mediaworld e Unieuro che propongono una serie di promozioni per smartphone Huawei, Samsung ma anche iPhone sui rispettivi store online davvero da non perdere. In questo articolo, verranno confrontati i prezzi di alcuni device per individuare la proposta più conveniente tra le due catene di elettronica. Tra le Migliori offerte per il Cyber Monday di Mediaworld spicca senz'altro ...