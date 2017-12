Samsung Galaxy S9 e S9+ | uscita anticipata? Data presentazione | prezzo

Samsung Galaxy A5 (2017) riceve un nuovo corposo aggiornamento in Europa : Samsung Galaxy A5 (2017) riceve un nuovo aggiornamento software a partire dall'Olanda: patch di sicurezza di dicembre e nuove funzioni per la fotocamera, per un totale di più di 400 MB. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) riceve un nuovo corposo aggiornamento in Europa è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - arriva la certificazione ufficiale. Data presentazione e uscita : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, arriva la certificazione ufficiale. Data presentazione Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, arriva la certificazione ufficiale. Data presentazione e uscita A breve potrebbe ...

Subito l'esperienza Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con con O Launcher (aggiornato al 29 dicembre) : ... proprio oggi 29 dicembre, è stato adeguato sul Play Store alla sua ultima versione 2.2 , per la cronaca a disposizione di tutti i dispositivi con sistema operativo Android 4.4 e superiori e dunque ...

Subito l’esperienza Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con con O Launcher (aggiornato al 29 dicembre) : Certo che per l'aggiornamento Android 8.0 Oreo, i possessori dei Samsung Galaxy S7 e S7 italiani dovranno attendere ancora molto (magari fino alla primavera 2018) ma esistono non poche scorciatoie per testare l'esperienza software del major update, tra le più semplici anche per utenti non proprio smanettoni. In questo articolo, il riferimento all'O Launcher basato punto sull'update tanto atteso e scaricabile in forma di applicazione gratuita dal ...

Migliori smartphone 2017 per durata batteria : Samsung Galaxy S8 - iPhone X e incredibili sorprese : Più di un nostro lettore se lo starà chiedendo: quali sono i Migliori smartphone del 2017 per durata della batteria, i device che (almeno sulla carta) non dovrebbero lasciarci a secco senza un minino di carica sul più bello? Il sito TechRadar ha portato avanti una serie di test benchmark sull'autonomia e la top 5 prevede senz'altro il Samsung Galaxy S8 e l'iPhone X ma a sorpresa (almeno per qualcuno) il Huawei Mate 10 Pro e due altri dispositivi ...

Samsung Galaxy Note 8 : quando si scarica del tutto non si riaccende più : A un anno dall'uscita del Galaxy Note 7, conosciuto come lo smartphone dalle batterie difettose che esplodono, la Samsung precipita in un'altra crisi con il suo nuovissimo Galaxy Note 8. Diversi clienti nel mondo hanno infatti riscontrato difficoltà nel ricaricare i cellulari una volta che la batter

Samsung Galaxy A3 2016 e 2017 ricevono le patch di sicurezza di dicembre : Stavolta tocca ai Samsung Galaxy A3 appartenenti a due generazioni diverse, 2016 e 2017, ricevere le patch relative al mese in corso L'articolo Samsung Galaxy A3 2016 e 2017 ricevono le patch di sicurezza di dicembre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sempre più vicini - con Exynos 9810 dietro l’angolo : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus superano un ulteriore step prima della presentazione ufficiale dei prossimi mesi, mentre il produttore ha in serbo un evento dedicato ai SoC Exynos, probabilmente riguardante Exynos 9810. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sempre più vicini, con Exynos 9810 dietro l’angolo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Più vicino Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : novità e problemi risolti nella quinta beta dal 28 dicembre : Grande passo in avanti compiuto in questi ultimi giorni del 2017 per l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. La quinta beta del major update è in distribuzione proprio in queste ore: inizialmente questa aveva interessato solo l'India (dove in effetti il rilascio risultava essere solo il secondo proposto agli utenti aderenti al programma di prova): possiamo invece confermare ora che la release ha cominciato a colpire anche i paesi ...

Patch di dicembre in Europa su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus - anche per la beta di Oreo : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano con le Patch di sicurezza di dicembre in Europa, anche nella versione beta di Android 8.0 Oreo. L'articolo Patch di dicembre in Europa su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, anche per la beta di Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Impostazioni tipo per batteria Samsung Galaxy S7 : le configurazioni ideali per l’autonomia : Nel caso del Samsung Galaxy S7 spesse volte si è soliti affibbiare la colpa a questo od a quell'aggiornamento quando la durata della batteria non ci soddisfa come vorremmo, senza considerare nella giusta misura che grossa parte dell'eventuale consumo anomalo sia da ricercare nelle Impostazioni di utilizzo, che sappiamo variare da dispositivo a dispositivo. A questo punto ci piacerebbe dire la nostra in merito, riportandovi un esempio di ...

Samsung - nuova beta di Android 8.0 Oreo in rilascio per Galaxy S8 ed S8 Plus : Samsung sta rilasciando una nuova beta di Android 8.0 Oreo per i Galaxy S8 ed S8 Plus asiatici, si tratta di un aggiornamento da 613 MB e dovrebbe contenere soprattutto bug fixes. L'articolo Samsung, nuova beta di Android 8.0 Oreo in rilascio per Galaxy S8 ed S8 Plus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Ennesimo aggiornamento per Samsung Galaxy S8 con Always On Display : novità di fine 2017 : Da alcune settimane a questa parte si parla del Samsung Galaxy S8 quasi esclusivamente in funzione del rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, come del resto abbiamo notato qualche giorno fa parlando di una funzione probabilmente esclusa dal pacchetto software. Tuttavia, non bisogna dimenticare lo sviluppo di altri aspetti legati all'utilizzo quotidiano di questo smartphone, considerando sia la sua diffusione nel nostro Paese, sia l'importanza ...

Samsung Galaxy S8 a 499 euro sul volantino di fine anno di Euronics : euronics pubblica il suo volantino post natalizio, fra le varie offerte che quasi raggiungono il 40% di sconto c'è il Samsung Galaxy S8 a 499 euro. L'articolo Samsung Galaxy S8 a 499 euro sul volantino di fine anno di euronics è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.