Samp-Spal | vittoria nel recupero | doppietta di Quagliarella in due minuti risultati

Sampdoria-Spal, Giampaolo: "Abbiamo un campo che non permette di giocare a calcio". Semplici: "Non posso essere deluso" – Dopo due sconfitte consecutive, la Sampdoria ritrova i tre punti. Il tecnico ...

Quagliarella trascina la Sampdoria : 2-0 alla Spal : Quagliarella trascina la Sampdoria fuori dalla crisi. E' una sua doppietta nei minuti di recupero a decidere la delicata sfida interna contro la Spal. Arriva così il ritorno al successo per Giampaolo ...

Sampdoria-Spal 2-0 - il tabellino : Sampdoria-Spal 2-0 (0-0) MARCATORE : Quagliarella al 47' (rig) e al 49' del s.t. SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala (Bereszynski dal 25' s.t.), Silvestre, Ferrari, Strinic (Regini dal 1' s.t.); ...

Pagelle Sampdoria-Spal 2-0 : Quagliarella infallibile : Pagelle Sampdoria-Spal – La Sampdoria spazza la crisi vincendo la sfida casalinga con la Spal grazie ad un rigore nel recupero di Fabio Quagliarella che nel finale trova anche il raddoppio. I blucerchiati salgono così a quota 30 punti in classifica rimanendo al sesto posto. Spal beffata, la squadra di Semplici ha giocato comunque un’ottima gara. Pagelle Sampdoria-Spal SAMPDORIA (4-2-3-1): Viviano 7; Sala 6,5, Silvestre 6,5, Ferrari ...

Sampdoria-Spal 2-0 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: doppio Quagliarella all'ultimo respiro (VIDEO) – La Sampdoria torna a sorridere dopo due ko consecutivi: ci pensa Quagliarella nei minuti di recupero a realizzare una doppietta e regalare tre ...

Sampdoria-Spal si gioca su un campo di patate : il terreno di gioco di Marassi è da Serie D! : 1/11 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Diretta / Sampdoria Spal streaming video e tv : quote - numeri del match - probabili formazioni e orario : Diretta Sampdoria Spal info streaming video e tv; probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match a Marassi per la 19^ giornata del girone di andata di Serie A(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:17:00 GMT)

Formazioni ufficiali Sampdoria-Spal : le scelte di Giampaolo e Semplici : Formazioni ufficiali Sampdoria-Spal – A Marassi arriva quest’oggi la Spal. La Sampdoria sa bene che si troverà di fronte una squadra agguerrita, alla ricerca di punti salvezza importantissimi. Giampaolo e soci però vogliono continuare a perseguire la strada intrapresa ad inizio stagione, quella che ha portato la Sampdoria nei posti validi per l’Europa League. Le recenti prestazioni dei doriani hanno convinto la critica, su ...

Serie A Spal - Semplici : "Sampdoria forte : serve una grande prestazione" : FERRARA - "La Sampdoria ha un organico forte, è organizzata con un ottimo collettivo. Spero per una volta di non andar sotto per poi dover rimontare. Speriamo di fare una partita da Spal " . Il ...

Sampdoria - Giampaolo 'Il bel gioco non basta - con la Spal dobbiamo vincere' : GENOVA - Giampaolo, arriva la Spal, questa volta non ci sono alternative: la Sampdoria è obbligata a vincere. 'E' obbligata a giocare bene, a ripetere una prestazione piena di contenuti come quella di ...

Probabili Formazioni Sampdoria-Spal Serie A 30-12-2017 : Altra giornata di campionato altro turno ricco di scontri interessanti proprio come quello tra Sampdoria e Spal in programma per sabato 30 alle ore 15:00. Le due squadre arrivano entrambe da due momenti decisamente non positivi ed entrambe hanno voglia e necessità di conquistare i tre punti in questo ultimo match del 2017. I padroni di casa hanno infatti raccimolato soltanto un punto nelle ultime cinque partite grazie al pareggio con il Cagliari ...

Samp al lavoro in vista della Spal. Programma aerobico per Zapata : Genova - Santo Stefano di lavoro per la Sampdoria in vista dell'ultimo impegno casalingo del 2017 contro la Spal: sotto la pioggia abbattutasi sul campo 2 del "Mugnaini" di Bogliasco i blucerchiati " ...

Sampdoria-Spal - la decisione di Giampaolo su Zapata in vista del prossimo match : La Sampdoria non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Giampaolo non vince in campionato da ben 5 giornate ed è reduce dalla sconfitta sul difficile campo del Napoli. Adesso la squadra blucerchiata si prepara per la prossima giornata, la Sampdoria affronterà davanti al pubblico amico la Spal in un match assolutamente da non fallire. Nel frattempo arrivano buone notizie per l’allenatore Giampaolo, l’attaccante ...