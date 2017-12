: RT @ultimenotizie: #Salvini: "Renzi mi ha attaccato e ha detto che sono un populista: sì ne sono orgoglioso se essere populista significa e… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: #Salvini: "Renzi mi ha attaccato e ha detto che sono un populista: sì ne sono orgoglioso se essere populista significa e… - 01976Debora : RT @LegaSalvini: ++ SALVINI, SONO ORGOGLIOSAMENTE POPULISTA ++ - Cristianodfu : RT @borghi_claudio: IL SE CI DICONO DI NO. La differenza fra noi e tutti gli altri. Salvini, sono orgogliosamente populista - Ultima Ora… - Gilas79201942 : RT @borghi_claudio: IL SE CI DICONO DI NO. La differenza fra noi e tutti gli altri. Salvini, sono orgogliosamente populista - Ultima Ora… - SILVESTRO_74 : RT @borghi_claudio: IL SE CI DICONO DI NO. La differenza fra noi e tutti gli altri. Salvini, sono orgogliosamente populista - Ultima Ora… -

"Sono orgogliosamente. E se questa Europa non funziona, si cambia. E se non vuole cambiare, si saluta". Lo afferma il leader della Lega,, in un video sulla sua pagina Facebook. "Preferisco ascoltare lanormale che non risolvere i problemi di banchieri e finanzieri", dice. Poi sottolinea: "Non ho debiti con nessuno" e "voglio cambiare da cima a fondo questo Paese". L'accordo sul contratto degli statali?"Ogni aumento in busta paga è benvenuto, ma prima delle elezioni è voto di scambio".(Di sabato 30 dicembre 2017)