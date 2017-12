: La Corte suprema respinge il ricorso di Navalny: non potrà candidarsi in Russia - pietroberga : La Corte suprema respinge il ricorso di Navalny: non potrà candidarsi in Russia - TutteLeNotizie : Russia, Corte suprema boccia il ricorso di Navalny: “Non può candidarsi alle elezioni… -

Larussa ha respinto l'del leader dell'opposizionecontro la decisione della Commissione elettorale centrale di escluderlo dalle presidenziali del prossimo marzo. La Commissione ne aveva decretato l'ineleggibilità lunedì scorso, per una condanna per evasione fiscale cheaveva denunciato come "fittizia". I legali dell'oppositore di Putin hanno annunciato che ricorreranno allaeuropea per i diritti umani.ha invitato i propri sostenitori a boicottare il voto.(Di sabato 30 dicembre 2017)