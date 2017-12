Roma | piano anti-corruzione per i vigili | da gennaio cambio d' ufficio e ruolo per 500

Capodanno - ecco il piano sicurezza : a Roma 20 varchi col metal detector : A due giorni da San Silvestro si definiscono le misure di sicurezza nelle città. A Roma ci saranno venti varchi presidiati dalle forze dell'ordine con metal detector nelle aree di Circo Massimo e Lungotevere dove sono in programma i principali eventi della notte di Capodanno

Capodanno - scatta il piano sicurezza : a Roma 20 varchi con metal detector : Roma si prepara alla notte di Capodanno . Il piano di sicurezza prevede 20 varchi presidiati dalle forze dell'ordine con metal detector nelle aree di Circo Massimo e Lungotevere, dove sono in programma ...

Capodanno - ecco il piano sicurezza nelle cittàA Roma venti varchi con il metal detector : A due giorni da San Silvestro si definiscono le misure di sicurezza nelle città. A Roma ci saranno venti varchi presidiati dalle forze dell'ordine con metal detector nelle aree di Circo Massimo e Lungotevere dove sono in programma i principali e venti della notte di Capodanno

Roma - Atac - piano di salvataggio : ex depositi in vendita : Vecchi depositi, uffici in disuso, fabbricati vari, perfino terreni. La cura dimagrante di Atac passa dalla dismissione di un corposo pacchetto di proprietà, che valgono quasi un terzo del patrimonio ...