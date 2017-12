Roma | laureati con il pollice verde | start-up e robot per i campi | con l' università il

Altre notizie : Roma laureati ...

: Ecco le ultimissimedi] presso la Capitale che prevedono tra i vari requisiti, il possesso del titolo di laurea in. Radar consulting Italia, è alla ricerca per conto di una nota azienda che svolge attivita' in campo farmaceutico, di una risorsa che si occupi delle gare di appalto. Il candidato andra' a ricoprire il ruolo in collaborazione con altri esperti, diretti da un responsabile. La risorsa scelta dovra' ...