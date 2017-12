Roma | dal Sassuolo può tornare Politano

(Di sabato 30 dicembre 2017) Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, lanon ha alcun diritto di ricompra, ma valuta di riportarlo in giallorosso per la prossima stagione.

Altre notizie : Roma dal ...

: Troiani, vicequestore condannato per falso nel processo sui fatti di2001, è il nuovodel centro operativo autodella Capitale. La nomina a pochi giorni ddesignazione a numero ...

: C'èl 'Inter sul terzino delAleix Vidal . Come riporta la 'La Gazzetta dello Sport', la società nerazzurra ha puntato sia lui sia l'ex Milan Deufoleu e ieri pomeriggio è avvenuto un incontro tra le due dirigenze:offre un prestito con obbligo di riscatto , per poter ...

– Laè alla ricerca di un esterno di difesa. I giallorossi hanno messo nel mirino Matteo Darmian ma soprattutto Aleix Vidal, ai margini deled ex pallino di Monchi. Il suo procuratore per l’Italia ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di ‘Teleradiostereo’: “Confermo l’interesse per il giocatore da parte della, ne ho già parlato con Monchi. Aleix, del resto, ...