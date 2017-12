Roma | a caccia di un esterno del Sassuolo

Roma - ancora cassonetti in fiamme : caccia ai piRomani : ancora cassonetti in fiamme la scorsa notte nel quadrante sud di Roma. Intorno alle 4 due secchioni della raccolta differenziata del vetro sono andati a fuoco in via Donati ad Acilia, vicino Ostia. ...

Juve-Roma - Dybala e Dzeko per scacciare la crisi del settimo... turno! : Dybala e Dzeko, giocatori agli antipodi, ma con sfumature simili. Il fantasista contro il bomber d'area. Confronto assurdo? Non proprio. I tratti in comune ci sono, eccome. Capocannonieri: della Juve ...

Dal Torino a Torino. Roma a caccia del riscatto : Juventus – Roma Ore 20.45 Allianz stadium di Torino AS Roma – Dall’eliminazione col Torino in coppa Italia alla trasferta di Torino in campionato. Eusebio... L'articolo Dal Torino a Torino. Roma a caccia del riscatto su Roma Daily News.

Tricase - appicca il fuoco all'autovettura di un pensionato. È caccia al piRomane - : Nella nottata appena trascorsa a Tricase, una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia della località rivierasca è intervenuta a causa della segnalazione di un incendio, appiccato da ...

Roma-Cagliari in tv - dove vedere la diretta : giallorossi a caccia dei tre punti : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Roma-Cagliari, cercasi gol di Dzeko La Roma di Eusebio Di Francesco arriva alla sfida contro gli isolani dopo il ...

Roma - carte d'identità fasulle - indagine sul buco all'Anagrafe : è caccia a 500 rom con documenti falsi : Una bolla di documenti fasulli che si è gonfiata anno dopo anno. Ora la magistratura ha chiesto al Campidoglio di farla scoppiare. Dentro ci sono almeno 500 carte d'identità farlocche ma formalmente ...

Roma - Brumotti a caccia dei furbetti del parcheggio : In un centro commerciale di Roma l'inviato del tg satirico e la sua troupe hanno trovato diverse auto parcheggiate sui posti riservati ai disabili senza che però ne avessero diritto. Brumotti ha così ...

Roma si qualifica se.../ Risultati contro il Qarabag - Champions League : caccia all'ultima tappa! : La Roma va a caccia della qualificazione agli ottavi di Champions League: ecco i Risultati utili per i giallorossi che nell'ultima giornata del girone C ospitano gli azeri del Qarabag(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 19:43:00 GMT)

Juve - Roma e Napoli a caccia degli ottavi : ecco quanto può valere superare il turno : Juventus, Napoli e Roma a caccia degli ottavi di Champions: ecco quanto può valere la qualificazione. L'articolo Juve, Roma e Napoli a caccia degli ottavi: ecco quanto può valere superare il turno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tre italiane a caccia degli ottavi Il Napoli rischia Juve e Roma più tranquille : Domenico Latagliata Juventus e Roma con un piede e mezzo negli ottavi di finale di Champions, Napoli con un piede e mezzo fuori: in settimana, i verdetti. Con i bianconeri che, dopo la vittoria del ...

Genoa-Roma alle ore 15 La Diretta i giallorossi a caccia della sesta di fila : Partita di grande fascino quella che va in scena oggi pomeriggio a Marassi: il Genoa, partito molto bene sotto la nuova gestione Ballardini con la vittoria di Crotone, ospita la Roma, fresca di ...

LIVE Pagelle Atletico Madrid-Roma in DIRETTA - Champions League 2018 : giallorossi a caccia degli ottavi. Basta un punto! : Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Atletico Madrid-Roma, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2017-2018. Basta un solo punto alla squadra di Eusebio Di Francesco per avere la certezza matematica della qualificazione agli ottavi di finale, mentre i “Colchoneros” sono obbligati a vincere per poi giocarsi il tutto per tutto nell’ultima partita. La ...

DACIA MARAINI/ Scippata a Roma : caccia ai due ragazzini in motorino - “sono stati delicati” (Matrix) : DACIA MARAINI, Scippata a Roma: i due baby aggressori sono ricercati. Ecco cosa è accaduto, raccontato dalla scrittrice a Matrix e la sua opinione sul tema molestie.(Pubblicato il Wed, 15 Nov 2017 15:51:00 GMT)

Dacia Maraini scippata a Roma - ?caccia ai due giovanissimi ladri : Avvicinata da due ragazzini in scooter, con il casco aperto, buttata a terra e scippata, proprio mentre si stava per recare al Teatro Vascello per uno spettacolo tratto dal suo famossisimo Romanzo "La lunga vita di Marianna Ucrìa": Dacia Maraini ha subito uno scippo ieri sera a Roma. La famosa scrittrice - come scrive il Corriere della sera - ha visto bene il volto dei suoi rapinatori, a cui ora la polizia dà la caccia.Per ...