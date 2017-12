Rita Levi Montalcini moriva 5 anni fa - il suo nome a 70 scuole : Rita Levi Montalcini moriva il 30 gennaio 2012 , ma il ricordo della 'signora della scienza italiana' pi che mai vivo sia nel mondo della ricerca , sia nella rete delle 70 scuole che portano il suo nome. "Il suo insegnamento sempre attuale, non solo in ambito scientifico, ed senza ...

Scienza : l’appello - Roma e Torino “dedichino una strada a Rita Levi Montalcini” : Il 30 dicembre di 5 anni fa moriva nella sua casa Romana Rita Levi-Montalcini, una delle più grandi scienziate italiane di tutti i tempi. Nata a Torino il 22 aprile 1909, Rita Levi-Montalcini vinse nel 1986 il Premio Nobel per la medicina grazie alla scoperta del fattore di crescita neuronale. La nipote Piera Levi-Montalcini, a lungo collaboratrice della zia e presidente dell’Associazione Levi-Montalcini, lancia ora un appello al sindaco ...

Rita Levi Montalcini appello per intitolarle una strada a Roma : Il ricordo della nipote Piera Levi-Montalcini che le fu accanto fino alla morte avvenuta a 103 anni. Il 30 dicembre del 2012 moriva nella sua... L'articolo Rita Levi Montalcini appello per intitolarle una strada a Roma su Roma Daily News.

Levante difende Rita Bellanza dai fischi della rete : “La musica ha perso in favore di uno show televisivo” : Reduce da un quarto Live show turbolento, Levante difende Rita Bellanza, la concorrente della squadra delle Under Donne che giovedì sera è stata salvata dal ballottaggio grazie alla presenza in studio del quinto giudice Gianni Morandi, tra i fischi del pubblico e la delusione della rete. Rita Bellanza, vent'anni e il sogno di cantare: con l'esibizione in Sally di Vasco Rossi ai bootcamp di X Factor aveva conquistato e commosso l'intera giuria ...

Auditel - il maxi-Ritardo sugli ascolti televisivi diventa un caso politico : "Proprio oggi, guarda caso, dopo lo "scontro" di ieri sera tra Fazio (RaiUno) e Giletti (La7), l'Auditel va in tilt. Che dire... a pensar male si fa peccato... ma spesso ci si azzecca". Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. I dati sugli ascolti televisivi di domenica sono arrivati in ritardo, intorno alle 18, a causa, specifica la stessa società, di ...

Auditel - il maxi-Ritardo sugli ascolti televisivi : "Proprio oggi, guarda caso, dopo lo "scontro" di ieri sera tra Fazio (RaiUno) e Giletti (La7), l'Auditel va in tilt. Che dire... a pensar male si fa peccato... ma spesso ci si azzecca". Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. I dati sugli ascolti televisivi di domenica non sono stati ancora resi noti dall'Auditel a causa, specifica la stessa società, ...

Astiss è la prima università italiana nel ricordo di Rita Levi Montalcini : ... diceva che non erano mondi così lontani perché 'la scienza non è avulsa dalla fantasia''. Mentre sullo schermo scorrono le immagini della scienziata e la consegna del Nobel, la parola passa al ...

Sci alpino - Slalom Femminile Levi 2017 : Mikaela Shiffrin è la favoRita - Michelle Gisin torna in gara - Chiara Costazza guida le cinque azzurre : Domani ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino e sulle nevi di Levi, in Finlandia, si comincia alle 10.00 con la prima manche dello Slalom speciale Femminile. Alle 13.00 la seconda manche della prima prova stagionale di questa specialità. Come sempre, quando si è all’inizio della stagione, la condizione delle atlete difficilmente è quella ottimale e spesso i risultati finali non sono quelli pronosticati alla vigilia. Quando però al ...

Lutto per Rita Dalla Chiesa : è morto il genero - autore televisivo di Unomattina : “Ciao, Massimo. Papà di Lollo. Marito di Giulia. Scegliti una stella, fra quelle che incontrerai nel tuo viaggio, e accendila di tante luci. Così il mio cacciatore di stelle potrà riconoscerla e saprà che lì ti sei seduto tu. Il suo meraviglioso papà”. Con queste parole scritte sul proprio profilo Facebook Rita Dalla Chiesa saluta Massimo Santoro, il genero scomparso a soli 52 anni. L’uomo era il marito della figlia Giulia ...

"L'incompetenza televisiva del Cda Rai e della Vigilanza genera Ritardi e danni" : "I partiti sono molto presenti sia nel Consiglio di amministrazione che nella Commissione di Vigilanza Rai, ma non ci sarebbe nulla di scandaloso se almeno tutti i componenti avessero competenze sia televisive che nella gestione di un'azienda con 12.000 dipendenti. Purtroppo non è così, e questo genera danni, ritardi, e il perenne sospetto che dietro a scelte che coinvolgono un conduttore o un giornalista, ci sia sempre una manovra ...