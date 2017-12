: RT @geminiani_raf: La Raggi sollecita altre istituzioni (Emilia) per risolvere il problema dei rifiuti di Roma. Come cittadino emiliano son… - giorgiocerutti : RT @geminiani_raf: La Raggi sollecita altre istituzioni (Emilia) per risolvere il problema dei rifiuti di Roma. Come cittadino emiliano son… - alebratti : RT @MediasetTgcom24: Rifiuti, l'Emilia-Romagna accoglie la richiesta d'aiuto del Lazio #Rifiuti -

La Regione-Romagnalad'aiuto delsui: "smaltimento di piccole quantità prestabilite, per un periodo limitato e tassativamente non reiterabili". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Bonaccini. "Lo facciamo - ha detto - per solidarietà istituzionale e senso di responsabilità di fronte a difficoltà che non possono continuare a ricadere sui cittadini". L'impegno per l'non supererà i 43 giorni pieni "Adesso tutti adottino misure strutturali", il monito.(Di sabato 30 dicembre 2017)