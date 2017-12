Rifiuti - l'Emilia in soccorso della capitale : Sono risultati frutto di scelte precise, a partire dalla legge per l'economia circolare che premia i comuni più virtuosi con sgravi sulle bollette. Nel 2018 aggiungeremo altri 2 milioni di euro per ...

Rifiuti - sì dell'Emilia Romagna a Roma - ma solo per 40 giorni : Emergenza Rifiuti a Roma. La Regione Emilia-Romagna accoglie la richiesta d'aiuto del Lazio: smaltimento di piccole quantità prestabilite, per un periodo limitato e tassativamente non reiterabili. Il ...

Rifiuti - il governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini : “Prenderemo quelli di Roma ma solo per un periodo limitato” : La Regione Emilia-Romagna ha sciolto le riserve e accolto la richiesta di aiuto del Lazio sui Rifiuti della Capitale. E garantirà lo “smaltimento di piccole quantità prestabilite, per un periodo limitato di poco più di 40 giorni effettivi e tassativamente non reiterabili“. Lo ha annunciato il presidente Stefano Bonaccini dopo che la sindaca di Roma Virginia Raggi gli aveva chiesto responsabilità istituzionale riguardo alle richieste ...

Rifiuti - Assotutela : “Esposto sull’inefficienza della raccolta a Roma” : “Le segnalazioni di incuria sporcizia, giunte in questi giorni di festa da tanti residenti capitolini, sono il simbolo del fallimento della raccolta Rifiuti nel periodo natalizio. Cassonetti stracolmi e cumuli di immondizie, infatti, sono stati visti in numerose zone della Capitale d’Italia, a dimostrazione che Ama e Comune di Roma non stanno portando avanti quella programmazione e quella pianificazione tanto promesse. Troppe le ...

Rifiuti a Roma - Pizzarotti salva la Raggi : l'immondizia della Capitale portata nell'inceneritore di Parma odiato da M5S : Ricordate quando il Movimento 5 Stelle combatteva ferocemente l'inceneritore di Parma? Appena eletto sindaco, Federico Pizzarotti - era il 2012 - si rese conto che era antieconomico fermarne...

Rifiuti a Firenze : il calendario dei servizi per il periodo delle feste natalizie : Alia spa ha comunicato il calendario dei servizi per il periodo delle feste natalizie. servizi “porta a porta “ sospesi il 25 dicembre e il 1° gennaio. Notturno sospeso tra 25 e 26 dicembre e tra 1° e 2 gennaio. Il giorno…Continua a leggere →

IV Municipio di Roma è nel mezzo dell’emergenza Rifiuti : Da Colli Aniene a Ponte Mammolo, da Tor Cervara a Monti Tiburtini e Pietralata, il IV Municipio di Roma e’ nel mezzo dell’emergenza rifiuti tra secchioni stracolmi,... L'articolo IV Municipio di Roma è nel mezzo dell’emergenza rifiuti su Roma Daily News.

Rifiuti : a Padova il 94 - 6 pc della raccolta differenziata si recupera (4) : (AdnKronos) - raccolta differenziata e riciclo sono strumentali allo sviluppo dell’economia circolare, che del resto è un modello a cui il Gruppo tende attraverso tutti i propri business, come dimostra l’utilizzo di sola energia elettrica rinnovabile per alimentare le attività di Hera in Emilia-Roma

Rifiuti : a Padova il 94 - 6 pc della raccolta differenziata si recupera (3) : (AdnKronos) - Nello specifico, il rifiuto che viene recuperato al meglio in quanto meno inquinato e quindi conferito nel modo più corretto è il legno, che a Padova viene recuperato al 99,8 %, segue subito il ferro con il 99,7%. Quindi il verde con il 98,7%, carta/cartone con il 96,3%, plastica con i

Rifiuti : a Padova il 94 - 6 pc della raccolta differenziata si recupera (2) : (AdnKronos) - La versione di quest’anno, che rendiconta i dati della raccolta differenziata del 2016, come usuale è disponibile sul sito istituzionale con le informazioni di dettaglio, fruibili anche grazie ai contenuti ricchi di infografiche. E’ così possibile avere una visione chiara e immediata d

Rifiuti : a Padova il 94 - 6 pc della raccolta differenziata si recupera : Padova, 18 dic. (AdnKronos) - Verde, carta, organico, legno, plastica, ferro, vetro e metallo a Padova vengono effettivamente differenziati e il 94,6% finisce a recupero: è questo il dato fondamentale che emerge dal report di AcegasApsAmga “Sulle Tracce dei Rifiuti”. Il rapporto, giunto all’8a edizi

Roma - rivolta contro i Rifiuti - i cittadini fanno causa all'Ama per i rimborsi della Tari : Il tam-tam della rivolta anti-Tari è partito venerdì scorso. Sotto forma di un modulo di diffida all'Ama realizzato dal Tavolo della qualità del II Municipio, diventato il centro nevralgico di un ...

Ecco l'accoglienza della coop : migranti vivono tra topi e Rifiuti : Una situazione che fa gridare in molti allo scandalo. Quello denunciato dal Quotidiano Nazionale è l'ennesimo caso di mala gestione dell'accoglienza dei migranti. Siamo a Modena, al centro di accoglienza di Bruciata. Ad ospitare gli immigrati, e ad incassare i relativi fondi statali, secondo Qn è la cooperativa l'Angolo, già finita al centro di uno scandalo per una struttura a San Cataldo. Le condizioni del centro per migrantiCome ...

Rifiuti Roma - arriva sì dell'Abruzzo : 'ok a 300 tonnellate da Lazio' : Dopo la Regione Toscana , arriva anche l 'aiuto dell'Abruzzo per evitare l'emergenza Rifiuti nella Capitale . La giunta regionale dell'Abruzzo ha infatti deliberato il via libera alla sottoscrizione ...