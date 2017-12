Rifiuti | l' Emilia-Romagna accoglie la richiesta di aiuto del Lazio

Rifiuti - lEmilia-Romagna accoglie la richiesta daiuto del Lazio : La Regione Emilia-Romagna accoglie la richiesta d'aiuto del Lazio per lo smaltimento di "piccole quantità prestabilite" di Rifiuti, "per un periodo limitato e tassativamente non reiterabile". Lo ha ...

I Rifiuti del Lazio smaltiti in Emilia Romagna : L'Emilia Romagna tende una mano a Roma e alla Regione Lazio per l'emergenza rifiuti nella Capitale. La regione guidata da Bonaccini accoglierà alcuni rifiuti provenienti da Roma in piccole quantità prestabilite e per un periodo limitato. Il governatore del Lazio ha ringraziato l'amministrazione dell'Emilia Romagna con una nota: "Ringrazio il Presidente Bonaccini per l'aiuto che ha voluto dare a Roma. In questo ...

Rifiuti - il governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini : “Prenderemo quelli di Roma ma solo per un periodo limitato” : La Regione Emilia-Romagna ha sciolto le riserve e accolto la richiesta di aiuto del Lazio sui Rifiuti della Capitale. E garantirà lo “smaltimento di piccole quantità prestabilite, per un periodo limitato di poco più di 40 giorni effettivi e tassativamente non reiterabili“. Lo ha annunciato il presidente Stefano Bonaccini dopo che la sindaca di Roma Virginia Raggi gli aveva chiesto responsabilità istituzionale riguardo alle richieste ...

Rifiuti - Roma chiede aiuto all’Emilia-Romagna che valuta inceneritore Parma. Pizzarotti : ‘Inefficienti ci chiedono aiuto’ : “Cara Emilia-Romagna, siamo in emergenza: aiutateci”. Mentre nella Capitale si continua a parlare di “semplice paracadute”, la Regione Lazio – su richiesta del Comune di Roma e della sua municipalizzata Ama Spa – ha scritto alla Giunta regionale emiliano-Romagnola guidata dal dem Stefano Bonaccini perché accolga una parte dei Rifiuti indifferenziati in eccedenza dalla raccolta nella città di Roma durante le festività natalizie. E per uno strano ...

