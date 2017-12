: RT @PatrizioNicole1: Anziana lasciata in strada di notte al gelo dai figli - StefaniaT1 : RT @PatrizioNicole1: Anziana lasciata in strada di notte al gelo dai figli - silviabest77 : Reggio Emilia, anziana con difficoltà motorie cacciata da casa e lasciata al gelo dalla figlia. Due denunciati - TutteLeNotizie : Reggio Emilia: anziana in strada al gelo, i figli si rifiutano di assisterla - Corriere… - PallCantu : Fine primo quarto, Grissin Bon Reggio Emilia - Red October Cantù 15-18 #TogetherCantù - ernepia : ZOZZONIIIIIIII, QUESTE SONO LE LEGGI CHE DOVETE FARE, NON IL SALVA BANCHE, SALVA QUESTO, SALVA QUEST'ALTRO E... -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2017) L’hadain strada al. E lì l’è rimasta, infreddolita, fino a quando non è stata notata da un vicino che ha allertato i soccorsi. La donna, con evidenti, è stata messa alla portafiglia dopo un banale litigio, nonostante le temperature fossero abbondantemente sotto zero. Dopo che è scattato l’allarme, i soccorsi hanno trasportato l’in ospedale. Svolte le visite del caso, la donna è stata sottoposta a “ricovero sociale”, in quanto nessun familiare si è presentato per prenderla all’atto delle dimissioni. Solo dopo tanti e non facili tentativi i carabinieri di Gattatico, che si sono occupati della vicenda, sono riusciti a convincere un altro figlio ad accogliere la mamma aponendo fine alla vicenda che avrà delle conseguenze penali. Gli uomini dell’Arma hanno denunciato due figli della ...