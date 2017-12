QUESTA RAGAZZA NON HA NASCOSTO IL SUO SCANDALOSO PASSATO

Il post di QUESTA RAGAZZA dimostra quanto l'ansia possa rovinare la vita : Nel suo messaggio, la 23enne ha allegato una foto di se stessa dentro la doccia, in una delle tante volte in cui non riusciva ad uscire per la paura di affrontare il mondo fuori di lì. " l'ansia è il ...

Il post di QUESTA RAGAZZA dimostra quanto l'ansia possa rovinare la vita : In molti credono che non sia difficile individuare i sintomi di una forte ansia, e invece spesso non è così. l'ansia, infatti, è molto più insidiosa e invisibile di altri disturbi e non di rado i familiari e gli amici di chi ne soffre pesantemente non riescono ad accorgersi di nulla. Lo sa bene la 23enne americana Brittany Nichole Morefield, la cui vita di tutti i giorni è stata stravolta dall'ansia; per questo ...