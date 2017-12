Quel Natale del secondo dopoguerra | Oristano si risveglia tornano la politica | il calcio

La Lecciso e Quel Natale a Pavia che scatena il gossip : Crisi tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso? I fan si interrogano sullo stato di salute della coppia dopo le dichiarazioni delle ultime settimane soprattutto da parte di Romina Power e da parte dell'ex marito. La cantante ha più volte sottolineato come il sentimento che lega lei e Al Bano non sia affatto finito. Circostanza smentita invece dall'ex che ospite di Verissimo ha sottolineato come il suo presente sia la famiglia con ...

Futmas Fifa 18 : EA Sports celebra il Natale su FUT! Tutto Quello che devi sapere : Il Natale si avvicina sempre di più ed Electronic Arts ha deciso di celebrarlo anche in Fifa: sta per arrivare Futmas su Fifa 18! Che cosa è Futmas? Futmas è un evento annuale creato da Electronic Arts per celebrare la stagione natalizia ed è stato organizzato per la prima volta con Fifa 13. In genere durante […] L'articolo Futmas Fifa 18: EA Sports celebra il Natale su FUT! Tutto quello che devi sapere sembra essere il primo su I Migliori ...

LA REGINA AUGURA BUON NATALE MA Quel DETTAGLIO RUBA L'ATTENZIONE : La sovrana, ormai 91enne, ha fatto i suoi migliori auguri a tutto il popolo e al mondo intero, non dimenticandosi di dedicare qualche parola commossa alle vittime degli attentati che hanno funestato ...

Francesco riscopre il Natale : È soltanto Quello di Gesù : Sorpresa e scandalo per gli antibergogliani: il Natale non è un santino buonista. Anzi. Non c'è Natale senza Gesù. I regali, le luci, e pure le formule sentimentali buone per tutte le stagioni sono solo un contorno, ma la festa ha un solo perché: l'arrivo del Salvatore su questa terra. Qualcuno non se l'aspettava: Bergoglio che tuona contro le mode alla Bergoglio, prende le distanze da un cristianesimo timoroso e sconfessa di ...

Se il Natale è Quello che senti : Artefici dell'ora e 10 minuti di divertimento Emanuele Pasqualini , autore, regista e protagonista della pièce, e Valentina Framarin , spalla del professore che con grande scienza intendeva ...

Dopo il Concerto di Natale - al Teatro Unione arriva Quello di Capodanno : Uno spettacolo meraviglioso applaudito da centinaia di spettatori che da giorni avevano fatto annunciare il "sold out" per il Concerto di Natale, Suoni per il mondo. Un nuovo entusiasmante successo per l'associazione XXI secolo, incaricata dall'amministrazione comunale di donare la magia della musica in prossimità delle festività natalizie, ricevendo una ...

Nba - Larry Bird e Quel f... Natale 1990 : A Natale si è tutti più buoni. O meglio, quasi tutti. Le luci colorate, gli addobbi e gli scambi di regali non hanno mai addolcito il cuore di Larry Bird. È il 26 dicembre del 1990, Larry Legend e i ...

Futmas Fifa 18 : EA Sports celebra il Natale su FUT! Tutto Quello che devi sapere : Il Natale si avvicina sempre di più ed Electronic Arts ha deciso di celebrarlo anche in Fifa: sta per arrivare Futmas su Fifa 18! Che cosa è Futmas? Futmas è un evento annuale creato da Electronic Arts per celebrare la stagione natalizia ed è stato organizzato per la prima volta con Fifa 13. In genere durante […] L'articolo Futmas Fifa 18: EA Sports celebra il Natale su FUT! Tutto quello che devi sapere sembra essere il primo su I Migliori ...

Terremoto - il sindaco di Amatrice : “Buon Natale a Quelli che non mollano mai!” : “Buon Natale a quelli come noi che non mollano mai!“: queste le parole del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, pubblicate in un post su Facebook. “Quello che vorrei per Natale è che ognuno di voi possa realizzare i propri sogni. I propri desideri. Che ognuno di voi possa avere ciò che merita. Quello per cui, magari, ogni mattina si alza presto facendo dei sacrifici. E di sacrifici nell’ultimo anno ne ho visti tanti“. ...

Natale - Quel "mi manchi" di Dio all'uomo : Cristo viene, a trafiggere di sorpresa l'umanità indaffarata, per mostrare che faccia ha il Dio che millenni di uomini tanto hanno invocato. Editoriale di MARCO POZZA(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 05:59:00 GMT)Natale 2017/ Com'è andata quella notte?, di G. FrangiE' Dio a cercare l'uomo, di M. Pozza

Nadia Toffa - il messaggio commovente prima di Natale : 'Sto meglio ma...' - Quella roba non la può ancora fare : Continua la convalescenza per Nadia Toffa , dopo il malore che quasi un mese fa l'ha colpita mentre era a Trieste per un servizio delle Iene. L'inviata ora è a casa, circondata dall'affetto della ...

Il "Natale particolare" a Brindisi - Quello di chi ha "i polmoni pieni" e lotta - lotta - per far riflettere sui danni ambientali e alla salute ... : Sentimenti condivisi, in momenti particolari, dove, anche e soprattutto, una comunita' dovrebbe unirsi e riflettere, su se stessa e come va il mondo. Ma, purtroppo, non tutte le famiglie ...

Pistoni : "un sereno Natale ed un anno nuovo migliore di Quello terminato" : Gli ultimi dati Istat certificano l'uscita dalla crisi economica per la nostra economia ma non dal punto di vista sociale con fasce di popolazione che, o perché espulse dal mondo del lavoro o perché ...

NATALE 2017/ Com'è andata Quella notte? : Una notte vera, fredda, in cui le figure sbucano dal buio. Maria, in un angolo, stesa, tiene ancora stretto il Bambino. E' andata proprio come ha "visto" Rembrandt. GIUSEPPE FRANGI(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 06:02:00 GMT)LETTURE/ Ferrari e Testori, imparare (di nuovo) la carne e la dolcezza, di G. FrangiPiero, la Resurrezione di tutti, di G. Frangi