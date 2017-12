Proteste in Iran | Usa contro gli ayatollah

Si muove l'Iran. Dopo le Proteste di piazza contro il carovita oggi sfilano i pro-regime : Il mondo sta guardando! #iranprotests". Da parte sua la portavoce del dipartimento di Stato americano, Heather Nauert, ha invitato "tutte le nazioni a sostenere pubblicamente il popolo iraniano e le ...

Si muove l'Iran. Dopo le Proteste di piazza contro il carovita e gli arresti - oggi sfilano i pro-regime : Rare, ma mai banali, le proteste di piazza in Iran. Per il secondo giorno consecutivo, ieri migliaia di persone hanno sfilato a Teheran e nelle altre grandi città per chiedere un miglioramento della situazione economica e pressione al governo del presidente Hassan Rouhani. Manifestazioni originate sui social network e diventate una forma di protesta contro le rigidità del regime e per la libertà dei prigionieri politici.Le ...

Gli iraniani in piazza contro il carovita : Proteste e repressione : «Lascia la Siria, pensa a noi», «No Gaza, no Libano, la mia vita soltanto per l’Iran» sono alcuni dei cori che la folla ha scandito ieri quando centinaia di persone sono scese in strada a Mashhad, la seconda città iraniana, e in altri centri del Paese. ...

Proteste in Iran contro aumento dei prezzi e corruzione : Migliaia di persone sono scese in piazza oggi in Iran per protestare contro l’aumento dei prezzi e la corruzione. I cortei più massicci sono stati osservati a Mashad, una delle città sante per l’islam sciita, dove la popolazione ha espresso la sua rabbia e gridato slogan contro il governo e contro il presidente Hassan Rohani: “Abbasso Rohani”, “Mor...