Proteste in Iran - Guardia Rivoluzionaria spara su folla : tre morti | Trump : Rispetto dei diritti : Dopo due giorni di decise Proteste contro il carovita in diverse città Iraniane, a Doraud, nella provincia di Loerstan, si sono registrate le prime vittime.Almeno tre persone sono state uccise e diverse altre ferite quando la Guardia Repubblicana ha sparato per disperdere una manifestazione. Monito della Casa Bianca: "Il governo rispetti i diritti del suo popolo"

Iran - governo contro le Proteste : 50 arresti Trump : «Attenti - il mondo vi guarda» : Ieri le grandi manifestazioni anti governative nate a causa del carovita. L'vvertimento del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all'Iran: «I regimi oppressivi non possono durare in eterno»

Si muove l'Iran. Dopo le Proteste di piazza contro il carovita e gli arresti - oggi sfilano i pro-regime : Rare, ma mai banali, le proteste di piazza in Iran. Per il secondo giorno consecutivo, ieri migliaia di persone hanno sfilato a Teheran e nelle altre grandi città per chiedere un miglioramento della situazione economica e pressione al governo del presidente Hassan Rouhani. Manifestazioni originate sui social network e diventate una forma di protesta contro le rigidità del regime e per la libertà dei prigionieri politici.Le ...

Le più grandi Proteste in Iran dal 2009 : Negli ultimi due giorni migliaia di Iraniani hanno manifestato contro il governo e le mancate riforme economiche, e non è una cosa che si vede spesso da quelle parti The post Le più grandi proteste in Iran dal 2009 appeared first on Il Post.

Gli iraniani in piazza contro il carovita : Proteste e repressione : «Lascia la Siria, pensa a noi», «No Gaza, no Libano, la mia vita soltanto per l’Iran» sono alcuni dei cori che la folla ha scandito ieri quando centinaia di persone sono scese in strada a Mashhad, la seconda città iraniana, e in altri centri del Paese. ...

Proteste in Iran contro aumento dei prezzi e corruzione : Migliaia di persone sono scese in piazza oggi in Iran per protestare contro l’aumento dei prezzi e la corruzione. I cortei più massicci sono stati osservati a Mashad, una delle città sante per l’islam sciita, dove la popolazione ha espresso la sua rabbia e gridato slogan contro il governo e contro il presidente Hassan Rohani: “Abbasso Rohani”, “Mor...