Prostituzione a Roma | Raggi vuole l' arresto dei clienti ma l' Avvocatura frena

Roma : Dignità Autonome di Prostituzione compie 10 anni… : Giovedì 30 Novembre dalle ore 20.30 nello spazio Largo, in Via Biordo Michelotti a Roma, Dignità Autonome di Prostituzione tira su il sipario per una festa che vale 10 anni e che vedrà coinvolti molti dei protagonisti delle ultime edizioni…Continua a leggere →