Pro Loco | incontro indetto dall' UNPLI per definire le prospettive future

Enna Pro Loco Proserpina : dal 28 al 30 dicembre EnNatale in Pro Loco : La serata del 30 ci sarà veramente qualcosa di eccezionale, dalle 18:30 per le vie del centro città ci saranno spettacoli di Street Band, alle 20:30 ci sarà un bel concerto del gruppo: 'A. G. Junior ...

Festa in piazza a Fogliano e la Pro Loco si veste a lutto : La Pro Loco di Fogliano partecipa alla mani Festa zione organizzata dall'amministrazione comunale in piazza per gli auguri, ma lo fa con il lutto al braccio. Decisione forte che lancia un messaggio al ...

Legge di Bilancio - non c’è bisogno di una Super- Pro Loco per il Delta del Po : di Stefano Lenzi E’ difficile pensare che il bolognese ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, ma soprattutto il ferrarese ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Dario Franceschini ignorino i contenuti dell’emendamento al disegno di Legge di Bilancio 2018, presentato dai membri della Commissione Ambiente del Senato, che vuole creare un parco fantasma sul Delta del Po. Emendamento, irricevibile, perché estraneo alla materia ...

EVENTI/ASPETTANDO IL NATALE : FESTA A VALMADRERA CON COMMERCIANTI E ProLOCO : Inoltre spettacoli, show cooking, vin brulè Per consentire lo svolgimento della maniFESTAzione dalle 7 alle 20.30 via Manzoni , dall'incrocio di via dell'Asilo fino all'incrocio con via Leopardi, ...