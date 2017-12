Prezzi e tariffe | per il Codacons sarà una stangata da 942 euro a famiglia

Prezzi e tariffe - stangata a gennaio Aumenti fino a 952 euro a famiglia : In arrivo "ulteriori salassi" per le tasche dei cittadini, dal 1 gennaio 2018 ci sarà stangata da 952 euro a famiglia: la stima è dell'Adusbef che in una nota ricorda come, secondo le ultime stime Istat, cresce il rischio povertà o esclusione sociale, con la popolazione esposta a rischio pari a 18.136.663 individui Segui su affaritaliani.it