Premier League | manita Chelsea | super Salah lancia la rimonta Liverpool

Premier League : Zappacosta-gol nel 5-0 del Chelsea - Salah batte il Leicester : TORINO - Il Chelsea si sbarazza facilmente dello Stoke, archiviando la pratica poco prima della mezz'ora con Rudiger, Drinkwater e Pedro. Il poker di Willian arriva su calcio di rigore a venti minuti ...

Video Gol Liverpool-Leicester City 2-1 : Highlights e Tabellino - Premier League 30-12-2017 : Risultato Finale Liverpool-Leicester City 2-1, Vardy (LEI), Salah (LIV) 2, Cronaca e Video Gol, Premier League 30 Dicembre 2017. Il Liverpool deve ringraziare ancora una volta Mohamed Salah. L’egiziano è infatti l’eroe di giornata e grazie alla sua doppietta permette ai Reds di conquistare la vittoria per 2-1 contro il Leicester City. LE SCELTE – Nel Liverpool c’è Gomez al posto di Alexander-Arnold e Lovren al posto ...

Probabili Formazioni Crystal Palace-Manchester City - Premier League 31-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Crystal Palace-Manchester City, 21^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 13.00: out Kompany, dentro Mangala. Il Manchester City è chiamato alla conferma dei tre punti sul campo del Crystal Palace per battere il record di 19 successi consecutivi. Grazie al successo di misura in casa del Newcastle, la squadra di Pep Guardiola ha allungato a +15 il suo distacco dallo United ed ha in pugno il titolo della ...

Cristiano Ronaldo : "Juve - mi piacevi. Ma la Premier League era il mio sogno..." : "Quando avevo 17 anni molte società erano interessate, Juventus compresa. Ma il Manchester United offriva le maggiori garanzie, poi la Premier League era un sogno che avevo fin da bambino". Così ...

Juventus - Pjaca via in prestito : Allegri dice si. N’Zonzi in Premier League : Juventus, Pjaca via in prestito: Allegri dice si. N’Zonzi in Premier League Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Pjaca VIA IN prestito- Come riportato da “Calciomercato.it”, la Juventus è pronta ad aprire le porte alla cessione in prestito di Marko Pjaca. Una cessione che potrebbe essere avvallata anche da Massimiliano Allegri, il ...

Probabili Formazioni Premier League 21^ Giornata 30-12-2017 : Scopri tutte le Probabili Formazioni della ventunesima Giornata di Premier League. Sabato 30 Dicembre scende in campo la Premier League. In questo post vi diamo dei consigli, suggerimenti, previsioni e dritte sulle Probabili Formazioni per piazzare scommesse ponderate e vincenti sulle partite del torneo più prestigioso al mondo. Le Formazioni indicati potrebbero subire delle variazioni a causa delle scelte tecniche dell’ultimo ...

Probabili Formazioni Chelsea-Stoke City - Premier League 30-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Stoke City, 21^Giornata di Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Due cambi per i Blues, assenze importanti in casa Potters. La 21^Giornata di Premier League vedrà la sfida tra Chelsea e Stoke City in programma a Stamford Bridge. Blues che vengono dalla vittoria in casa contro il Brighton per 2-0 e vorranno cercare di proseguire il momento positivo per non lasciarsi scappare l’opportunità di ...

Probabili Formazioni Liverpool-Leicester City - Premier League 30-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Leicester City, 21^Giornata di Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Nei Reds assente ancora Henderson dall’11 iniziale, Foxes con Gray a supporto di Vardy in attacco. Nella 21^Giornata di Premier League si affrontano Liverpool e Leicester City a Anfiel Road. I padroni di casa, reduci dal perentorio 5-0 contro lo Swansea, vogliono confermare il trend positivo, ma per farlo dovranno battere i ...

Probabili Formazioni Manchester United-Southampton - Premier League 30-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Southampton, 21^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 18.30: chances per Ibrahimovic e Mkhitaryan dal 1′. Il Manchester City ha in pugno il titolo della Premier League, ma la lotta per il secondo posto è riaperta dopo alcuni passi falsi del Manchester United. I Red Devils ospitano il Southampton a Old Trafford, una sfida importante per la squadra di José Mourinho per tenere ancora il ...

Video Gol Crystal Palace-Arsenal 2-3 : Highlights e Tabellino - Premier League 28-12-2017 : Risultato Finale Crystal Palace-Arsenal 2-3, Mustafi (ARS), Townsend (CRP), Sanchez (ARS) 2, Tomkins (CRP), Cronaca e Video Gol, Premier League 28 Dicembre 2017. La 20^Giornata di Premier League si conclude con la vittoria dell’Arsenal a Selhurst Park per 3-2 contro il Crystal Palace grazie alla doppietta di Sanchez e al gol nella prima frazione di Mustafi. Con la vittoria odierna l’Arsenal agguanta al 5° posto in classifica il ...