Piano freddo del Campidoglio | altri 165 posti di accoglienza

Piano emergenza freddo a Messina. Cardile - Gennaro e Siracusano : 'l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere i meriti del Consiglio ... : In questo ultimo scorcio di mandato, nel quale l'Amministrazione tende a trasformare qualsiasi questione politica in bieca propaganda elettorale, sentiamo l'esigenza di ringraziare tutti i volontari ...

Maltempo e freddo a Milano - Codacons : serve un Piano per aiutare i senzatetto : Più calano le temperature più diventa difficile per i senzatetto: a Milano “serve un piano – scrive Codacons in una nota – che arrivi ad aiutare tutti, soprattutto le persone più in difficoltà. serve un censimento dei più bisognosi e disperati in modo da non abbandonare nessuno al gelo di questo inverno. Con la volontà comune di tutti potremmo davvero fare la differenza ed aiutare chi ne ha più bisogno. Scriveremo al Sindaco ...

Maltempo - emergenza freddo : via al Piano straordinario a Livorno : Misure straordinarie a Livorno per fronteggiare l’emergenza freddo. Il Comune ha attivato la prima parte del piano, offrendo un riparo sicuro per i senza fissa dimora e sono assicurati fino al 28 febbraio 14 posti letto in albergo. L’ospitalita’ prevede anche la prima colazione. Le persone che usufruiscono del servizio sono seguite dagli operatori del Centro di ascolto. “Attraverso proprie strutture di uso ordinario ...

Piano neve e ghiaccio. Così si prepara San Giovanni al freddo inverno : ...di ditte autorizzate e attrezzate allo sgombero neve o allo spargimento del sale appositamente selezionate e convenzionate nel rispetto dei limiti imposti dal Regolamento per i lavori in Economia ...

Roma - il Piano freddo è in ritardo : i clochard dormono negli ospedali : Ogni notte, quando il freddo diventa più cattivo e non bastano più cartoni e giornali per difendersi, tanti senzatetto, pur di non dormire per strada e rischiare la vita (non sono rari i casi di ...

Roma - Assotutela : “Piano freddo insufficiente - pronto un esposto” : “Si avvicina il grande freddo e si riaccendono i riflettori su un fenomeno sociale, lungo 365 giorni l’anno, a cui le istituzioni non sono mai riuscite a trovare soluzione: la salute dei senza fissa dimora nel periodo invernale e l’avvio del famigerato “Piano freddo”, spesso uno specchietto per le allodole, una programmazione purtroppo rimasta nel cassetto degli annunci grillini. Le cronache degli ultimi giorni parlano di un altro clochard ...

Piano freddo - domani primo incontro formativo per volontari : Ascoltare esperienze, incontrare persone, acquisire strumenti e competenze. Con questi obiettivi si svolgerà sabato 2 dicembre, presso il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, in viale Manzoni 16, alle ore 15, il primo incontro formativo per i volontari nell’ottica del Piano Freddo. “Il volontariato è indispensabile per la costruzione di una comunità solidale e orientata verso la tutela dei diritti ...

Freddo Artico in arrivo con nevicate al Piano al Nord e diffusa instabilità sulla penisola : Salve a tutti come si evince dalla mappa sottostante un ben piu’ vasto Freddo ed organizzato impulso Artico va interessando la nostra penisola garantendo precipitazione un po’ su tutto lo stivale tra domani Venerdì e Domenica con temperature sotto media di diversi gradi specie al Centro-Nord(qua nevicate anche fino al piano ma nessun “Big snow”), […]

Piano Freddo. Di Biase-Battaglia (PD) : “Cosa aspetta Roma Capitale a programmare gli interventi?” : “Come lo scorso anno, al calare delle temperature, Roma non ha predisposto ancora un ‘Piano Freddo’ . Così come accade anche sul Reddito di inclusione... L'articolo Piano Freddo. Di Biase-Battaglia (PD): “Cosa aspetta Roma Capitale a programmare gli interventi?” su Roma Daily News.